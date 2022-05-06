Свыше 13,5 тысячи беженцев прибыло в Ростовскую область за сутки

06 мая 2022, 09:07

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За сутки с территорий Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область прибыло более 13,5 тысячи беженцев, в том числе из Мариуполя, сообщили пограничники.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 мая за сутки из Донбасса в Ростовскую область прибыло более 12,5 тысячи беженцев, и общее число приехавших с Украины в Россию после начала спецоперации превысило 1,1 млн человек.

За минувшие сутки с территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Ростовскую область прибыли беженцы, в том числе из Мариуполя, сообщила пресс-служба областного пограничного управления ФСБ.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13,5 тысячи граждан", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Напомним, эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля российские войска начали спецоперацию на Украине. Некоторые из беженцев после прибытия в Ростовскую область пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Другая часть рассказала, что из-за сложной экономической ситуации они вынуждены приезжать в Россию за выплатами.

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