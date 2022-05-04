Заключенные колонии в Димитровграде прекратили голодовку

04 мая 2022, 05:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

60 человек, которые объявили голодовку в колонии Димитровграда из-за нарушения своих прав, прекратили протестную акцию, отчаявшись добиться результатов, сообщили родные осужденных и правозащитники. По факту нанесения себе увечий заключенными проводится проверка прокуратурой и Следственным комитетом, рассказали в ОНК Ульяновской области. Правозащитники документируют жалобы и готовят обращение в надзорные органы по факту дискриминации по религиозному признаку, рассказали в Комитете "Гражданское содействие"*.

Как писал "Кавказский узел", в тюрьме Димитровграда 13 апреля были избиты постящиеся заключенные, в основном выходцы из Чечни и Ингушетии. Об этом сообщил правозащитный проект Gulagu.net. Более ста человек объявили голодовку, сообщил руководитель проекта Владимир Осечкин. Акции предшествовал массовый протест нарушителей режима против обысков в камерах, изложило 15 апреля свою версию УФСИН по Ульяновской области. По данным ведомства, 12 осужденных в письменной форме объявили голодовку. Ульяновский омбудсмен, посетивший колонию, сообщил, что письменно о голодовке заявили 22 арестанта, еще 38 человек участвовали в протестной акции неофициально. 22 апреля стало известно, что голодовку в Димитровграде продолжают 60 заключенных.

Родственники осужденных, отбывающих наказание в тюрьме Димитровграда, сообщили 3 мая корреспонденту «Кавказского узла», что официальные, в том числе правозащитные структуры, искажают реальную ситуацию в колонии, чтобы увести от ответственности должностных лиц.

По словам матери одного из уроженцев Чеченской Республики, в тюрьме допускается нарушение установленных в исламе пищевых запретов, из-за чего заключенные отказываются принимать пищу. Кроме того, по ее словам, заключенным, исповедующим ислам, препятствуют в отправлении религиозных обрядов.

"Ситуация очень сложная, более 100 человек объявляли голодовку. Они прекратили ее 29 апреля, накануне праздника Ураза-Байрам, но не потому, что их условия выполнены, а поняв бесперспективность протеста", - сообщила она на правах анонимности.

По ее словам, сын рассказал, что заключенным мусульманам мешают поститься и допускают физическое насилие, не дают спать.

В колонию приезжали представители общины, родственники, которые встретились с начальством, однако все сводилось к обещаниям, что «ситуация исправится». «Боимся, что им опять надумают сроки. Сыну тоже причинили травмы. Он "вскрывался", многое мне не договаривает, но я узнала от третьих лиц, что ему досталось хорошо. Русский парень звонил с таксофона, рассказал, что до сих пор провоцируют их, не дают ни есть, ни спать <...> 29 апреля голодовку прекратили. Уполномоченный по правам человека из Чечни собирался к ним выезжать. Руководитель ОНК по Ульяновской области ходила к ним, сказала, что ссадин и синяков нет. Хотя мама парня, которого сильно побили, - она с ней общалась. А в СМИ и соцсетях сообщили, что он самый тяжелый и его повезли в городскую больницу. А ОНК при этом говорит, что «никаких ссадин нет, все хорошо». Сидельцы просят огласки, поскольку ни на что иное не надеются», - рассказала мать осужденного.

Она также сообщила, что осужденных вызывают для допроса сотрудники силовых структур. «Выборочно вызывают ребят. Дают понять, что с ними будет, если будут далее продолжать. Что отправят в более жестокую тюрьму, запугивают. Никто из них не выходит на связь <...> У некоторых осталось пять-шесть месяцев, чтобы выйти. Потому они не хотят писать ничего, хотят спокойно выйти», - сообщила родственница.

Ранее, отметила собеседница, в колонии были сносные условия. «Когда сына туда перевели, он сказал, что там гораздо лучше, чем в Калмыкии. Говорил, хоть бы его оставили там до конца срока», - заключила мать заключенного.

Правозащитники сообщили о фактах издевательств над заключенными

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что за последний год в колониях Ульяновской области скончались более десяти человек, кроме того, осужденные проводили массовые голодовки против суровых условий.

Факты дискриминации выходцев с Северного Кавказа в тюрьмах по религиозному признаку имеют место, заявил корреспонденту «Кавказского узла» координатор проекта помощи заключенным уроженцам Северного Кавказа Комитета «Гражданское содействие»* Оюб Титиев.

Правозащитник сообщил, что по поручению «Гражданского содействия»* в колонии работал ульяновский адвокат, который опросил за три дня восемь человек. «В последний раз адвокат был в 28 апреля, взял у них дополнительно заявление на представление их интересов в дальнейшем. Мы собираемся продолжать работать. Действительно, факты дискриминации, издевательств есть - и над религией, и над Кораном, и над нашими выходцами из северокавказских республик», - рассказал Титиев.

На просьбу прокомментировать высказывание чеченского омбудсмена Мансура Солтаева об отсутствии религиозной подоплеки в произошедшем в колонии Димитровграда, Титаев сообщил, что жалобы на такие злоупотребления и преступления задокументированы адвокатом непосредственно из уст потерпевших.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев 19 апреля на встрече с родственниками заключенных подтвердил, что конфликт в колонии был, но "говорить о конфликте на межнациональной и межконфессиональной почве оснований нет". Также, по его словам, подтвердилось, что заключенные "вскрылись". "Почему это сделали - другой вопрос <...> Родственники не знают реально, что там было", - сказал он на встрече, добавив, что правовая оценка произошедшего будет дана в ближайшее время. Репортаж со встречи был показан в выпуске новостей на ЧГТРК "Грозный" и опубликован в Youtube.

Он также подтвердил, что голодовка в колонии прекращена не потому, что требования осужденных были выполнены, а за ее бесперспективностью. «Они видят бесполезность этой акции. Ничего не смогли этим добиться… Мы будем работать, несколько человек дали нам разрешение на публикацию персональных данных», - сообщил Титиев.

Он также отметил, что ранее из колоний Ульяновской области жалоб в «Гражданское содействие»* не поступало.

В «Гражданской инициативе»* корреспонденту «Кавказского узла» также сообщили, что на осужденных, которые ранее давали пояснения адвокату, оказывается давление, в связи с чем они были опрошены повторно. Сотрудник проекта помощи заключенным с Северного Кавказа также подтвердил, что на заключенных оказывалось физическое воздействие, унижались религиозные символы, нарушались пищевые запреты, а также им не оказывали должной медицинской помощи.

Адвокат Альберт Мифтахутдинов, посетивший пострадавших, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что зафиксировал сообщения девятерых осужденных. Он также подтвердил информацию о проведении следственными и надзорными органами проверки по факту массового членовредительства в колонии Димитровграда.

«Я общался с девятью лицами. Они все голодали, кроме одного, который был помещен в ШИЗО ранее. Следственная проверка проводится в отношении сотрудников колонии. О ее результатах мне неизвестно. С заявлениями обращались многие. Я видел порезанные, перевязанные руки. Все началось с 13 апреля, когда проводились обыскные мероприятия, которые бывают в каждой колонии. Но они превысили [полномочия] <...> Некоторые услышали крики, шум, что кого-то бьют. И другие порезали себе руки, чтобы с ними подобного не произошло. Это обычная протестная акция в колониях. У восьмерых следы порезов я видел. Некоторые сами показывали - оснований не доверять у меня нет. Я общался с одним из парней, зашивших рты. У него губы были в зеленке. На момент разговора зашитым у него рот не был. Это было 28 апреля», - рассказал Мифтахутдинов, добавив, что "многим оказывали помощь, отводили в санчасть, перевязывали; одного даже отвели в больницу, поскольку порезы были слишком глубокие и на месте медпомощь оказать ему не могли".

Он также сообщил, что протесты в колонии связаны и с отсутствием нормального питания, пояснив, что в российских колониях рацион не формируют с учетом религиозного состава. Он также подтвердил - со слов осужденных - факты надругательств над религиозными символами.

Он также рассказал, что беспрепятственно попал в колонию, но снимать на видео не мог, поскольку это запрещено правилами. «Средства видеофиксации есть в коридорах колонии. Предоставлять их мне не обязаны, а омбудсмену предоставить должны. У адвоката иные функции», - заключил адвокат.

Руководство УФСИН инициировало следственную проверку в колонии

Члены Общественной наблюдательной Комиссии Ульяновской области посетили колонию в Димитровграде 26 апреля, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» ее руководитель Ольга Баханова.

Она опровергла сообщения о каком-либо насилии по отношению к осужденным и информацию о порче религиозных текстов. "По поводу применения насилия - все происходило в коридоре, не в камере, а там со всех сторон видеокамеры, все запечатлено на видеокамеры. Все данные взяли прокуратура и СКР. Насколько знаем мы, фактов злоупотребления выявлено не было. Начальник заведения сказал, что с момента, как он приступил к работе, он вообще запретил сотрудникам иметь в руках какие-либо дубинки. Возмущение было по поводу того, что из одной из камер изъяли четыре телефона", - сообщила она.

Кроме того, по словам Бахановой, не подтвердились факты надругательств над религиозными символами и запрет на разговение в месяц Рамадан. "Фактов нет, видеокамеры не засвидетельствовали <...> Я так скажу, насколько я знаю руководство УФСИН, это настолько недопустимо, что это было бы вплоть до увольнения. У нас такая область, что руководство вероисповеданию уделяют большое внимание, считая, что верующий человек - это уже вставший на путь исправления», - сказала она.

На вопрос, ознакомились ли члены ОНК с кадрами с видеорегистраторов в день обыскных мероприятий в колонии, Баханова ответила, что ей об этом известно «со слов сотрудников». «Мы не видели записи с камер, но все камеры мы прошли. Я общалась с [осужденными]. Могу сказать, что наиболее серьезные [травмы] [один из осужденных] себе нанес, что его возили [в больницу]. Потому, что у него в камере нашли четыре телефона. Видимо, все они принадлежали ему, этого я не знаю. Но это информация от сотрудников УФСИН. Жалоб в адрес сотрудников УФСИН мне не поступило. То, что они [заключенные] говорили, я посчитала необходимым отразить в книге посещения ОНК. В камере, где находится [один из заключенных], мы написали, что там требуется косметический ремонт, а где [другие заключенных с Северного Кавказа] - там придраться не к чему», - сообщила Баханова.

Члены ОНК рекомендовали руководству колонии вывесить в камерах информацию о том, что положено передавать родственниками в передачах, сказала она. "И отразили такие же рабочие вопросы, что касается вопросов условий содержания, оказания медпомощи. По питанию у них не было вопросов, они сказали, что последние три месяца все изменилось к лучшему, все нормально. Часть заключенных были возмущены обыскными мероприятиями, а часть из солидарности подключились к голодовке. В камерах идеальная чистота. Мы встречались [с голодающими] - они прекратили голодовку. Одно дело - решать имеющиеся вопросы, а другое - решая их, наносить вред своему здоровью. Я призвала их, чтобы думали о своем здоровье и в первую очередь прекратили. После этого разговаривали с руководством учреждения, написали предложения и замечания. К [одному из голодающих] пригласили фельдшера из медчасти. Я попросила уделить отдельное внимание вопросам по здоровью и максимально постараться решить. А второй человек в тот же день должен был уже уходить на лечение", - сообщила Баханова.

Отбывающих наказание представитель ОНК охарактеризовала, как «адекватных». «Ребята вполне адекватные, нормальные. Не было ощущения злобности со стороны заключенных. А со стороны руководства у них только одно требование. Они так и заявляли, что нигде ничего не требовали, кроме соблюдения правил внутреннего распорядка, чтобы "от и до" все соблюдалось. Видимо, раньше были определенные послабления. У [руководителя УФСИН] единственное требование, на чем он очень жестко стоит - что все должно быть строго в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка. Если это будет соблюдаться - не будет никаких нарушений, не будет и причин для голодовок», - сообщила руководитель областной ОНК.

Она также отметила, что проверка надзорных и следственных органов идет по инициативе самого УФСИН. «Сейчас идет доскональная проверка. Сразу же в тот день, когда это произошло, там было пять человек из прокуратуры, тут же подключился СКР. Это было до всех публикаций, когда вены себе [один из заключенных] попортил, УФСИН сообщил сразу в прокуратуру, чтобы по горячим следам. Этот начальник жесткий, он требует соблюдения закона, но все вопросы, он говорит: «Пожалуйста, смотрите, заходите, давайте разбираться». В тот день, когда это случилось, уже вечером там была прокуратура, на следующий день СКР, омбудсмен. Мы приехали чуть позже, но были на связи с родителями, с помощником по правам человека при начальнике УФСИН, вопрос был на контроле», - заключила председатель ОНК.

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