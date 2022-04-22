60 заключенных продолжают голодовку в Димитровграде после избиений уроженцев Кавказа

22 апреля 2022, 13:50

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Заявления о голодовке написали 22 заключенных в тюрьме Димитровграда, еще 38 человек неофициально участвуют в акции протеста, сообщил омбудсмен Ульяновской области. По данным правозащитников, двое осужденных зашили себе рты, требуя расследовать унижения и избиениия заключенных из Ингушетии и Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в тюрьме Димитровграда 13 апреля были избиты постящиеся заключенные, в основном выходцы из Чечни и Ингушетии, также были уничтожены принадлежащие им экземпляры Корана и молитвенные коврики, сообщил правозащитный проект Gulagu.net. По данным правозащитников, в знак протеста десятки осужденных, в том числе немусульмане, ранили себя, а 14 апреля около ста заключенных объявили голодовку. Голодовке предшествовал массовый протест нарушителей режима против обысков в камерах, изложило 15 апреля свою версию УФСИН по Ульяновской области. По данным ведомства, 12 осужденных в письменной форме объявили голодовку.

В тюрьме Димитровграда 60 осужденных продолжают голодовку, сообщил после посещения тюрьмы и встречи с заключенными уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков.

"Посетил учреждение, получил еще ряд жалоб на неправомерные, по мнению заявителей, действия сотрудников администрации и медсанчасти. По моей информации, 60 человек продолжают голодовку, но из них 22 уведомили официально, с письменным заявлением", - сказал он.

По словам омбудсмена, сегодня утром он получил сигнал о том, что "двое заключенных якобы зашили себе рты". "Эту информацию буду уточнять и проверять. От этих двух человек мне поступали обращения при первом посещении тюрьмы после акции протеста", - добавил Сергей Люльков. Омбудсмен уточнил, что материалы проверки направил в СКР и прокуратуру, пишет сегодня "Интерфакс".

О том, что заключенные Мухамед Алиев и Алексей Решетников зашили себе рты, сообщил сегодня в своем Telegram-канале проект Gulagu.net. По версии правозащитников, заключенные зашили рты и объявили сухую голодовку в знак протеста против того, что их заявления до сих пор не передали в прокуратуру, а сообщения об унижениях и избиениях осужденных не расследуются.

При этом, согласно сообщению, в тюрьму приезжали сотрудники силовой структуры, которые "оказывали психологическое давление и шантажировали заключённых с целью принуждения к сокрытию факта порчи Корана и религиозной литературы мусульман". "Мы приглашаем прокурора Ульяновской области и следователей СУ СК незамедлительно посетить тюрьму и в полном объёме провести следственные действия", - говорится в публикации.

Напомним, в ноябре 2021 года вызвали резонанс опубликованные проектом Gulagu.net видеодоказательства насилия и пыток жителей Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Депутаты Госдумы от Дагестана попросили Генпрокуратуру, Минюст, Следственный комитет и ФСИН представить данные о пытках заключенных. Президентский Совет по правам человека провел опрос заключенных, и они подтвердили сведения о массовом насилии, сообщил в декабре 2021 года член СПЧ Андрей Бабушкин. О том, чем известна саратовская областная туберкулезная больница, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

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