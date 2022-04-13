Парламентская оппозиция призвала поддержать Гаглоева на выборах президента Южной Осетии

13 апреля 2022, 13:29

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Депутаты от оппозиции выпустили обращение, в котором призвали жителей Южной Осетии проголосовать во втором туре выборов за Алана Гаглоева.

Как писал "Кавказский узел", кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев набрал 36,9% голосов, действующий президент Анатолий Бибилов – 33,5%, они вышли во второй тур, сообщил Центризбирком после подсчета 95% бюллетеней. Точные результаты с учетом голосов из Москвы и Сухума будут известны в ближайшие дни, пояснила комиссия. Бибилов применил административный ресурс для исключения реальных соперников из президентской гонки, но голоса их сторонников помогли Алану Гаглоеву победить в первом туре выборов в Южной Осетии, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

10 апреля прошел первый тур выборов президента Южной Осетии, явка, по предварительным данным, составила 82,07%. Оппозиция заявила о поддержке Алана Гаглоева. После выборов на Театральной площади Цхинвала собрались сторонники оппозиции, которые потребовали не допустить фальсификаций при подведении итогов голосования. Несмотря на активное применение админресурса, оппозиции удалось сплотиться, заявил Алан Гаглоев, призвав избирателей активно проголосовать во втором туре выборов.

14 депутатов парламента Южной Осетии выпустили обращение к избирателям. "Мы с вами прошли сложный путь борьбы против беззакония и произвола действующей власти. Опираясь на поддержку своих избирателей, подавляющего большинства народов Южной Осетии, мы на протяжении нескольких лет противостоим вопиющим нарушениям закона. На прошедших в минувшее воскресенье выборах президента республики наш народ активно выступил за необходимость перемен", - говорится в тексте документа, оригинал которого опубликован в Telegram-канале Алана Гаглоева вечером 12 апреля.

"Первый тур выборов показал явного лидера – кандидат от оппозиции Алан Гаглоев получил мандат доверия нашего народа. Считаем, что накануне второго тура все те, кого волнует будущее нашей республики, должны объединиться (...) Мы выражаем всемерную поддержку кандидатуры Алана Эдуардовича Гаглоева и его программы. Считаем, что кандидат от объединённой оппозиции сможет добиться согласия в обществе, консолидации всех политических сил и вернёт доверие народа к власти", – говорится в обращении депутатов.

Под обращением подписались 11 депутатов парламента, рядом с фамилиями депутатов Санакоева, Квезерова и Дьяконова нет подписей. "Санакоев и Квезеров находятся за пределами Южной Осетии, а Дьяконов проходит лечение. Они полностью поддерживают данное обращение", - указано в подписи под фотографией документа.

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет предположительно 8 мая, сообщила глава ЦИК республики Эмилия Гагиева. Дата определена исходя из того, что 24 апреля - это религиозный праздник Пасха, есть указ президента Леонида Тибилова от 2015 года, в котором эта дата определена как праздничный день. Следующее после 24 числа воскресенье тоже праздничный день в соответствии с календарем праздничных дат – это 1 мая", привело слова Гагиевой 12 апреля ИА "Рес".

По словам главы ЦИК, в законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия" указано, что выборы не могут назначаться на праздничный день, "поэтому дата смещается на 8 мая", - пояснила Гагиева. По ее словам, раньше провести второй тур выборов невозможно, так как необходимо время для изготовления бюллетеней и новых штампов для печатей в паспортах избирателей, указано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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