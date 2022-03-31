Журналисты поспорили об отношении жителей Южной Осетии к выборам президента

31 марта 2022, 09:55

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В спецоперации на Украине участвуют военные из Южной Осети и жителей республики больше волнуют их судьбы, нежели выборы президента, считает Заур Фарниев. Избиратели Южной Осетии находятся в депрессивном состоянии не только из-за спецоперации на Украине, а из-за целого комплекса социально-политических проблем, считает Руслан Тотров.

Как сообщал "Кавказский узел", на 10 апреля в Южной Осетии назначены выборы президента, с 16 марта идет агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ.

Жителей Южной Осетии больше волнуют не выборы президента, а события на Украине, так как в спецоперации принимают участие военнослужащие республики, отметил журналист ИД "Коммерсант" Заур Фарниев. "Лично у меня создается впечатление, что особого интереса к ним попросту нет. Да, действительно людям важно, кто у них будет новый президент, но при этом не настолько важно, как, скажем, общемировая повестка, в частности, события на Украине. Они очень подкорректировали происходящее в политической жизни Южной Осетии", – сказал Фарниев корреспонденту "Кавказского узла".

"Основное внимание действительно приковано к событиям на Украине и, на мой взгляд, именно это не дает в полной мере людям проявить свою позицию. Не потому, что ее нет, а потому что по сути это не так важно, по сравнению с что происходит", - сказал он, напомнив, что солдаты из Южной Осетии находятся на Украине.

"Эти люди туда поехали не в качестве представителей армии Южной Осетии, которой по факту нет, а как служащие той базы, которая находится на территории республики и где проходят службу все эти молодые люди. Мне кажется, именно вопрос сейчас волнует больше жителей, нежели президентские выборы", – подчеркнул Фарниев.

Вечером 25 марта перед зданием парламента в Цхинвале собрались около 100 человек, которые потребовали созвать экстренную сессию парламента Южной Осетии. Сторонники оппозиции в ходе акции заявили, что они требуют у депутатов прокомментировать видео, распространившееся в соцсетях. На его кадрах неизвестные люди ходят по кабинетам пустого здания ЦИК. После публикации в соцсетях стала появляться информация о "созыве экстренного заседания парламента", после чего сторонники оппозиции и собрались перед зданием парламента.

Он обратил внимание, что после появления видеоролика из здания ЦИК на митинг собрались всего несколько десятков человек. "Кокойты звал на митинг, другие представители тоже призывали выходить, в итоге пришло около 60 человек. Мы же помним, что происходило в 2011 году, когда на площадь вышли несколько тысяч человек. Сейчас близко этого нет. Помимо этого, мне кажется, что раздражение от Анатолия Бибилова не достигло того уровня, которого достигало раздражение от Эдуарда Кокойты в 2011 году. Возможно, это тоже сказывается на настроениях избирателей", – сказал аналитик.

Редактор издания "ОсНова" Руслан Тотров также отметил, что внимание жителей Южной Осетии приковано к событиям на Украине. Но, по его мнению, это не способно оказать существенного влияния на результаты выборов. "Низкий интерес в обществе к выборам – это достаточно спорный термин просто потому, что южноосетинский социум как правило вполне себе политизирован. Да, кто-то может сказать, что сейчас все внимание людей переключилось на военные действия с одной стороны, но с другой, мне кажется, это было бы подменой понятий. Нет, в Южной Осетии по-прежнему высок, как я называю, бытовой интерес к электоральному процессу", – сказал Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик добавил, что избиратели в Южной Осетии пребывают в депрессивном состоянии. "Общество загнано глубоко в депрессивное состояние и загнано оно туда действующим политическим режимом. В последние 18, может быть даже 24 месяца людям наглядно продемонстрировано многими примерами, что государство готово вытирать о них ноги, готово проводить любые репрессивные меры просто потому, что ему, государству, за это ничего не будет. Избиение в тюрьмах, жестокие пытки и убийство Инала Джабиева, жестокие пытки двух его товарищей… Следствие, которое сделало все для того, чтобы не выйти на само себя и прочее", – подчеркнул Тотров.

Избиратели в Южной Осетии находятся в состоянии апатии из-за комплекса причин, считает он. "Интерес к выборам со стороны людей не утрачен, утрачена вера в справедливость и в победу", – указал журналист.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. После смерти Джабиева в Южной Осетии прошли массовые протесты, в регионе возник политический кризис. 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль бойкотировали работу парламента. Из-за этого в Южной Осетии не могли принять бюджет, правительство работало без подтверждения полномочий, а работа парламента оказалась полностью парализованной. Родные Джабиева организовали на площади в Цхинвале круглосуточную акцию протеста. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

По мнению Руслана Тотрова, оппозиция все еще может влиять на исход предстоящих выборов, однако оставшиеся в гонке оппоненты Бибилова не могут претендовать на победу.

"Мы все прекрасно видели, что в Центральной избирательной комиссии происходил документальный подлог, уголовно наказуемое преступление. Есть видео, это все наблюдали. <…> Я не уверен, что этот скандал на результате выборов как-то серьезно отразится. Конечно, живем мы все надеждой, хотело бы верить, но пока я склонен предполагать, что четыре так называемых оппозиционных кандидата в президенты, которые пока еще присутствуют в гонке, они вольно-невольно льют воду на мельницу Анатолия Бибилова", – заявил Тотров.

Мнение о том, что интерес к выборной кампании в Южной Осетии снижается, также ранее высказала политолог Алана Плиева. "Если еще в начале года все с интересом начинали следить за началом формирования списка кандидатов, то сейчас исходом выборов интересуется все меньше людей <...> Люди стали больше экономить. Цены растут, наблюдается дефицит в перечне необходимых вещей. Кругом печальные прогнозы, и на этом фоне выборы отходят на третий план", – сказала, в частности, Плиева корреспонденту "Кавказского узла".

Она также указала, что на настроения избирателей может повлиять поведение властей Грузии. "Сейчас непонятно, как себя поведет Грузия в отношении нас <...> Все сейчас напряжены, как никогда. Общество волнуется, как бы не случилось эскалации конфликта. И вот в этой ситуации они могут проголосовать за Бибилова, как за стопроцентно пророссийского кандидата, чтобы быть уверенными в военной безопасности, а она сейчас выходит на первый план. Поэтому тут на исход выборов может повлиять несколько факторов", – отметила Алана Плиева.

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