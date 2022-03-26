Власти Дербентского района сообщили о гибели на Украине уроженца Дагестана

26 марта 2022, 18:04

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Джафар Абдурашидов из Дербентского района погиб на Украине, сообщила районная администрация. С начала военной операции на Украине власти в Дагестане официально подтвердили гибель не менее 49 уроженцев республики.

"Кавказский узел" ранее писал также, что Имран Хакиев из Новолакского района и Убайдула Ибрагимов из Тляратинского района погибли на Украине.

Житель села Чинар погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дербентского района. "В ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб наш земляк, уроженец села Чинар Дербентского района Абдурашидов Джафар Абдуразакович. (...) Семье военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - следует из сообщения в Telegram-канале администрации.

С начала военной операции на Украине от дагестанских властей стало официально известно о гибели не менее 49 военных из Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 17.40 мск 26 марта официально подтверждена гибель не менее 149 уроженцев юга России, в том числе 103 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.