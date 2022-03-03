Супруг сообщил о состоянии Байбековой на третий день голодовки в спецприемнике

03 марта 2022, 03:57

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Участница антивоенного пикета в Астрахани Елена Байбекова, отказавшаяся 28 февраля принимать пищу в знак протеста против решения суда об аресте за неповиновение полиции, пьет лишь воду, сообщил ее супруг. Активистка рассказала ему, что врачи не следят за ее состоянием здоровья.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля суд приговорил активистку Елену Байбекову к пяти суткам административного ареста за неповиновение полиции. Суд прошел в отсутствие защитника, ей не позволили сделать аудио- и видеозаписи заседания, а полицейские оказывали давление, рассказала сама активистка. По ее словам, в знак протеста против безосновательного обвинения и решения суда она решила отказаться от пищи на весь пятидневный срок административного ареста.

22 февраля, еще до начала спецоперации российских войск на Украине, активистка Елена Байбекова провела в Астрахани одиночный антивоенный пикет. В тот же день в ее квартиру начали стучаться полицейские, заявив, что должны вручить ей повестку. Байбекова дверь открывать не стала. 25 февраля сотрудник полиции пришел в школу, где работает Байбекова, и попытался вручить ей повестку "из-за пикета" с требованием явиться в отделение. Елена Байбекова сочла публичное вручение повестки актом запугивания и отказалась брать ее. 27 февраля силовики приехали к ней домой и убедили ее открыть дверь, после чего задержали активистку.

Елена Байбекова отказывается принимать пищу, сообщил 2 марта корреспонденту "Кавказского узла" ее супруг Алексей Байбеков. "Воду она пьет - я ей относил в передачках чистую воду, но не ест. Нам удалось перекинуться словом - сказала, что самочувствие нормальное", - сказал он.

Байбеков рассказал, что медработники к супруге не приходили.

При этом после ареста активистки по квартирам в доме стал ходить участковый, рассказал Байбеков. "Расспрашивает всех соседей, копает что-то, выясняет, нет ли у кого к ней претензий. (Спрашивают), не ведет ли она асоциальный образ жизни [...] Никто про нее ничего плохого не сказал", - сказал он.

Ранее Елена Байбекова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на нее неоднократно пытались оказывать давление. В августе 2021 года, публикации сообщения с призовом в соцсетях записываться в наблюдатели на выборах, ее вызвали "на беседу" в полицию, сказала сама активистка. Байбекова также сказала, что после пикета 22 февраля полицейский пришел к ней на работу в школу и прямо перед уроком, перед коллегами и детьми стал вручать повестку. Она посчитала это давлением.

По словам активистки, 27 февраля ее увезли из дома в отдел силовой структуры и там запугивали увольнением с работы и иными проблемами, если она не прекратит "будоражить людей".

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".