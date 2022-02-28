Астраханская активистка объявила голодовку после ареста

28 февраля 2022, 18:01

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Суд по обвинению Елены Байбековой в неповиновении полиции прошел в отсутствие защитника, ей не позволили сделать аудио- и видеозаписи заседания, а полицейские оказывали давление, рассказала сама активистка. По ее словам, в знак протеста против безосновательного обвинения и решения суда она решила отказаться от пищи на весь пятидневный срок административного ареста.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля, еще до начала военной операции российских войск на Украине, активистка Елена Байбекова провела в Астрахани одиночный антивоенный пикет. В тот же день в ее квартиру начали стучаться полицейские, заявив, что должны вручить ей повестку. Байбекова дверь открывать не стала. 25 февраля сотрудник полиции пришел в школу, где работает Байбекова, и попытался вручить ей повестку "из-за пикета" с требованием явиться в отделение. Елена Байбекова сочла публичное вручение повестки актом запугивания и отказалась брать ее. 27 февраля силовики приехали к ней домой и убедили ее открыть дверь, после чего задержали активистку. Сегодня суд приговорил ее к пяти суткам административного ареста за неповиновение полиции. Родным не сообщили время суда, рассказал ее супруг Алексей.

Жительница Астрахани Елена Байбекова, которой суд сегодня дал пять суток за якобы неповиновение полиции, заявила, что объявляет голодовку. "Я объявляю голодовку, не буду есть все эти дни", - сказала Елена Байбекова корреспонденту "Кавказского узла" по телефону. Она смогла сделать несколько звонков, когда ее везли из отдела полиции в спецприемник.

Происходившее вчера в полиции она назвала "беспределом". "Они (полицейские) написали в протоколе явную ложь. Якобы я оказывала сопротивление при задержании - и они меня якобы хватали за руки, тащили до "ГАЗели". Хотя куча людей видели, как я спокойно вышла из подъезда и сама села в их "ГАЗель", - отметила активистка. О том, что Байбекова сама вышла и села в машину полицейских говорил ранее и ее супруг.

По словам Байбековой, когда ее привезли в полицию, ее стали запугивать и прямо угрожать. "Целый час на меня там оказывалось давление. Всего их было там человек семь. Мне угрожали, говорили, что в школе (Байбекова работает учительницей - Прим. "Кавказского узла") опросят всех детей, всех учителей, веду ли я какую-то пропаганду, говорили, что со школы меня выкинут, и так далее. Целый час мощного давления. А причина? Сказали, что "не надо будоражить людей", им не нравится моя активная гражданская позиция", - сказала Байбекова. Потом активистку, по ее словам, "полдня водили по кабинетам" в отделении, после чего поместили в камеру. Ни на каком из этих этапов, подчеркнула Байбекова, она никому не оказывала сопротивления и закон не нарушала.

Сегодня заседание суда длилось около 10 минут, рассказала Байбекова. Судья начала читать протокол, но активистка ее остановила. "Я сказала, что хочу проводить фото- и видеосъемку заседания. А телефон у меня накануне изъяли. Я сказала судье про съемку. Она ответила: "Доставайте телефон и снимайте". Я говорю: "У меня изъяли телефон". А она: "Ну, это же не я у вас изъяла телефон". Я предложила ей вызвать полицейских, которые изъяли телефон или перенести заседание - "Вызовите тогда полицейских [изъявших телефон] или переносите заседание". А она это просто проигнорировала. Развернулась и ушла, она даже протокол не дочитала! И заседание закончилось", - сообщила собеседница.

Кроме того, было нарушено право на защиту, считает Байбекова: "Перед заседанием мне дали бумагу, в которой попросили расписаться. И там были права - что я имею право на защитника. Я расписалась, что да, я ознакомилась, и написала, что требую защитника. Но им, кажется, было все равно, они эту бумажку приложили - и за 10 минут всё решили".