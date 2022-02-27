Астраханская активистка задержана после антивоенного пикета

27 февраля 2022, 16:21

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Силовики в Астрахани приехали домой к Елене Байбековой, проводившей пикет против войны на Украине, и убедили ее открыть дверь, чтобы "поговорить". Активистку увезли, и ее местонахождение неизвестно, сообщил муж Байбековой.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля, еще до начала военной операции российских войск на Украине, активистка Елена Байбекова провела в Астрахани одиночный пикет против военного конфликта России с Украиной. В тот же день в ее квартиру начали стучаться полицейские, заявив, что должны вручить ей повестку. Байбекова дверь открывать не стала. 25 февраля сотрудник полиции пришел в школу, где работает Байбекова, и попытался вручить ей повестку "из-за пикета" с требованием явиться в отделение. Елена Байбекова сочла публичное вручение повестки актом запугивания и отказалась брать ее.

Сегодня в 10 часов по астраханскому времени (09.00 мск) Елена Байбекова сообщила, что полицейские приехали к ее дому. "Несколько машин подъехало, уже час стучат", - сообщила активистка корреспонденту "Кавказского узла", пояснив, что боится открывать дверь.

По словам Байбековой, полицейские просили ее открыть дверь, чтобы "поговорить". "Наверное, сейчас будут ломать дверь", - сказала она.

Позднее, как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" супруг Байбековой Алексей, активистка всё-таки вышла к полицейским, села в их машину и уехала. С тех пор ее телефон отключен, где находится активистка, ее мужу неизвестно.

Напомним, операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В России против военных действий на Украине выступили ученые, журналисты и артисты. Обращение к Путину с призывом остановить военный конфликт подписали более 6,4 тысячи медработников. Антивоенные пикеты проходят в России от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

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