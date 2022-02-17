Протокол составлен на ростовское СМИ после цитирования письма Тургенева

17 февраля 2022, 05:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Управление Роскомнадзора по Ростовской области составило административный протокол на издание о поэзии Prosodia из-за цитирования отрывка из письма писателя Ивана Тургенева. Материалы переданы в суд. Изданию грозят непосильные штрафы, заявил его главный редактор Владимир Козлов.

По словам Козлова, претензии Роскомнадзора связаны с цитированием в публикации о выходе поэтического сборника поэта XIX века Степана Шевырева отрывка из письма Ивана Тургенева написал Александру Герцену, в котором писатель употребил слово, синонимичное слову "ублюдок", в значении "внебрачный ребенок".

Роскомнадзор в протоколе приводит ссылки на ряд словарей, доказывающих, что процитированное слово является матом, и отмечает, что редакция не предоставила никаких объяснений. Редакция не считает указанное слово матом и давала как устные объяснения по телефону, так и направляла письма на электронную почту управления Роскомнадзора, пишет со ссылкой на главного редактора Prosodia Владимира Козлова "Интерфакс-Юг".

Протокол передан в суд, где заседание назначено на 21 февраля. По словам Козлова, изданию и некоммерческой организации, которая управляет проектом, могут грозить "непосильные штрафы", отмечает "Новая газета".

Сайт Prosodia.ru, официально зарегистрированный как СМИ, является просветительским проектом о русской поэзии, который в 2020 году был поддержан Фондом президентских грантов. Управляет проектом АНО "Инновационные гуманитарные проекты", которое с 2014 года раз в полгода выпускает литературно-исследовательский журнал о поэзии Prosodia, уточняется на сайте проекта.

Сообщений относительно ситуации с привлечением Prosodia.ru к административной ответственности на сайте управления Роскомнадзора по Ростовской области по данным на 5.50 мск 17 февраля не было.