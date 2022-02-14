14 февраля 2022, 16:27

Подросток арестован по делу о ложном минировании школ Волгограда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три ложных сообщения о минировании волгоградских школ в январе отправил 14-летний подросток из Норильска, за что получил 10 тысяч рублей, озвучило свою версию следствие. Подозреваемый отправлен под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", сообщение о минировании школ и детских садов Волгограда поступило анонимно 19 января. Номера школ в письме не были указаны, лишь несколько учебных заведений получили адресные письма, рассказал представитель экстренных служб. По информации источников, были эвакуированы ученики не менее пяти школ и гимназий и воспитанники детского сада. В итоге взрывных устройств не было обнаружено.

Следователи возбудили  уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Норильска по подозрению в ложных сообщениях об акте терроризма. По данным следствия, в январе 2022 года подросток связался по телефону в мессенджере с 16-летним молодым человеком и договорился с ним отправить ложные сообщения "об акте терроризма в одном из образовательных учреждений города Волгограда" с целью дестабилизации деятельности органов власти, сообщило сегодня управление Следкома по Красноярскому краю.

В январе 2022 года подозреваемый  по электронной почте трижды отправил письма об угрозе взрыва в школах Волгограда, за это он получил перевод примерно на 10 тысяч рублей. Подозреваемый задержан и помещен под домашний арест, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Комментариев представителей подозреваемого относительно версии следствия пока не поступало.

Примечание:

"Посетители торгового центра в Волжском эвакуированы после сообщения о взрывном устройстве", "Жильцы пятиэтажки в Волжском были эвакуированы из-за тротиловой шашки", "35 человек эвакуированы с заснеженных участков дорог в Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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