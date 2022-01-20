Сообщения о минировании школ в Волгограде оказались ложными

20 января 2022, 09:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Школы и детсады в Волгограде вернулись к обычному режиму работы после того, как сообщения об их минировании не подтвердились. Следком начал проверку ложных сообщений о бомбах.

Как писал "Кавказский узел", сообщение об угрозе минирования школ и детских садов Волгограда поступило анонимно 19 января. Номера школ в письме не были указаны, лишь несколько учебных заведений получили адресные письма, рассказал представитель экстренных служб. По информации источников, были эвакуированы ученики не менее пяти школ и гимназий и воспитанники детского сада.

Практически все эвакуированные школы и детские сады в Волгограде вернулись к штатному графику работы. Проверки продолжаются лишь в двух средних школах Красноармейского и Дзержинского районов. В остальных учебных заведениях никаких опасных веществ или предметов обнаружено не было, пишет со ссылкой на источник в экстренных службах города V1.ru.

Авторов сообщений о минировании сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов, добавил источник.

По факту ложных сообщений о минировании учреждений организована доследственная проверка. "В связи с поступившими сообщениями о минировании на территории города Волгоград образовательных и иных государственных учреждений организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области.