Подозреваемый в вымогательство у 71-летней женщины. Скриншот сообщения канала МВД Дагестана https://www.instagram.com/p/CZob_eNKCEM/

07 февраля 2022, 07:24

Шантажист задержан в Дагестане за вымогательство у 71-летней женщины

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

39-летний житель Шамильского района вымогал у 71-летней женщины 47 тысяч рублей, угрожая разместить в интернете порочащие ее честь и достоинство фотографии, сообщило в Instagram МВД по Дагестану. Случаи шантажа фотографиями происходят в регионе часто, несмотря на то, что полицейские регулярно отчитываются о задержании людей, которые им занимаются, отметили пользователи соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 февраля полиция Дагестана отчиталась о задержании подозреваемого в шантаже женщины и вымогательстве у нее восьми миллионов рублей. Часть пользователей Instagram после просмотра видео допроса сочли убедительной версию потерпевшей, другие подвергли ее сомнению.

Задержан 39-летний житель Шамильского района, который вымогал деньги, угрожая 71-летней женщине разместить ее фотографии в интернете, следует из сообщения МВД Дагестана. "Житель Шамильского района, под угрозой распространения информации, порочащей честь и достоинство, вымогал и получил от женщины деньги в сумме 47 000 рублей", – отметило ведомство на своей странице в Instagram.

"Я познакомился с этой женщиной, общались, в ноябре месяце познакомились, когда у меня возникла проблема, я обратился к ней. <…> Когда я у нее попросил денег, она сказала, что у нее денег нет. Я ей сказал такие слова, что я выложу ее фотки в интернет. Когда поехал последний раз к ней за деньгами, задержали сотрудники полиции и доставили в отдел", – сказал задержанный на кадрах видео, опубликованном вечером 6 февраля на странице МВД Дагестана в Instagram.

К 07.00 мск 7 февраля эта запись на странице МВД Дагестана в Instagram, на которую подписаны около 441 тысячи пользователей, набрала около 68,8 тысячи просмотров и 659 комментариев. Большая часть их авторов осудила действия задержанного.

"Почти каждую неделю мы видим тут такие истории, неужели нельзя сделать выводы и понять, что эти вещи в наше время легко пресекаются. Прежде, чем кого-то шантажировать, подумайте о том, что вас могут поймать и выложить", – написал mukhammadaziz555.

"Вот же тип, сам оказался на просторах интернета", – отметил пользователь kos047__.

"Мужчины, ну что с вами? Неужели нет другого способа заработать, как шантажировать женщину?" – спросил пользователь mama.vdagestane.

"Очень стыдно это читать, учитывая, что сама родом с этого района", – подчеркнула aina.isaevaa.

"Что происходит с вами мужчины, позорите не только себя, но и свой район", – высказался muxammad_buinaksk.

Напомним, что в Дагестане и Чечне существуют интернет-сообщества активистов, которые, выступая блюстителями морали, занимаются травлей попавших в их поле зрения девушек и женщин. Самое известное из таких сообществ – чеченский "Карфаген", просуществовавший более полугода, прежде чем его заблокировал за экстремизм Роскомнадзор. В Дагестане девушек "за достаточно невинные фото в лифчиках терроризируют, грозят убить, обзывают или требуют с них денег и шантажируют", а, "получив деньги, мужчины передают эти же фото другим группам, и так круг за кругом", рассказала ранее журналистка Светлана Анохина.

Примечание:

"Борьба за нравственность" стала ширмой для шантажа на Северном Кавказе", "Пользователи Instagram сочли опасным для туриндустрии Дагестана требование о дресс-коде", "Полиция заинтересовалась угрозами студентам во Владикавказе из-за танца".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 февраля 2022, 10:45

  • Школьники в Ингушетии вернулись за парты

    С сегодняшнего дня школы в Ингушетии вернулись к очному формату обучения. Но их администрация может самостоятельно принимать решения о закрытии на карантин отдельных классов, сообщила глава Минобрнауки региона Эсет Бокова.

07 февраля 2022, 10:15

07 февраля 2022, 09:44

07 февраля 2022, 09:20

  • Добыча марганца в селе Шкмери приостановлена после протестов

    После протестов жителей села Шкмери власти Грузии провели в отношении компании-разработчика марганцевого месторождения проверку, которая выявила нарушения. Лицензия на деятельность компании приостановлена, сообщило Нацагентство минеральных ресурсов Грузии.

07 февраля 2022, 08:21

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи