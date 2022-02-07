Шантажист задержан в Дагестане за вымогательство у 71-летней женщины

07 февраля 2022, 07:24

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39-летний житель Шамильского района вымогал у 71-летней женщины 47 тысяч рублей, угрожая разместить в интернете порочащие ее честь и достоинство фотографии, сообщило в Instagram МВД по Дагестану. Случаи шантажа фотографиями происходят в регионе часто, несмотря на то, что полицейские регулярно отчитываются о задержании людей, которые им занимаются, отметили пользователи соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 февраля полиция Дагестана отчиталась о задержании подозреваемого в шантаже женщины и вымогательстве у нее восьми миллионов рублей. Часть пользователей Instagram после просмотра видео допроса сочли убедительной версию потерпевшей, другие подвергли ее сомнению.

Задержан 39-летний житель Шамильского района, который вымогал деньги, угрожая 71-летней женщине разместить ее фотографии в интернете, следует из сообщения МВД Дагестана. "Житель Шамильского района, под угрозой распространения информации, порочащей честь и достоинство, вымогал и получил от женщины деньги в сумме 47 000 рублей", – отметило ведомство на своей странице в Instagram.

"Я познакомился с этой женщиной, общались, в ноябре месяце познакомились, когда у меня возникла проблема, я обратился к ней. <…> Когда я у нее попросил денег, она сказала, что у нее денег нет. Я ей сказал такие слова, что я выложу ее фотки в интернет. Когда поехал последний раз к ней за деньгами, задержали сотрудники полиции и доставили в отдел", – сказал задержанный на кадрах видео, опубликованном вечером 6 февраля на странице МВД Дагестана в Instagram.

К 07.00 мск 7 февраля эта запись на странице МВД Дагестана в Instagram, на которую подписаны около 441 тысячи пользователей, набрала около 68,8 тысячи просмотров и 659 комментариев. Большая часть их авторов осудила действия задержанного.

"Почти каждую неделю мы видим тут такие истории, неужели нельзя сделать выводы и понять, что эти вещи в наше время легко пресекаются. Прежде, чем кого-то шантажировать, подумайте о том, что вас могут поймать и выложить", – написал mukhammadaziz555.

"Вот же тип, сам оказался на просторах интернета", – отметил пользователь kos047__.

"Мужчины, ну что с вами? Неужели нет другого способа заработать, как шантажировать женщину?" – спросил пользователь mama.vdagestane.

"Очень стыдно это читать, учитывая, что сама родом с этого района", – подчеркнула aina.isaevaa.

"Что происходит с вами мужчины, позорите не только себя, но и свой район", – высказался muxammad_buinaksk.

Напомним, что в Дагестане и Чечне существуют интернет-сообщества активистов, которые, выступая блюстителями морали, занимаются травлей попавших в их поле зрения девушек и женщин. Самое известное из таких сообществ – чеченский "Карфаген", просуществовавший более полугода, прежде чем его заблокировал за экстремизм Роскомнадзор. В Дагестане девушек "за достаточно невинные фото в лифчиках терроризируют, грозят убить, обзывают или требуют с них денег и шантажируют", а, "получив деньги, мужчины передают эти же фото другим группам, и так круг за кругом", рассказала ранее журналистка Светлана Анохина.