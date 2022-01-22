22 января 2022, 17:27

Дело замначальника ГИБДД по Адыгее дошло до суда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший заместитель начальника управления ГИБДД по Адыгее обвинен в получении взяток от подчиненных на сумму почти 2,5 млн рублей.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Адыгее был арестован по обвинению в получении крупной взятки от находящихся в его подчинении сотрудников.

По версии следствия, замначальника управления ГИБДД предложил подчиненным ежемесячно передавать ему деньги, пообещав им за это "попустительство по службе". "Согласившись с предложением руководителя, подчиненные в период с апреля 2018 года по июнь 2021 года передали обвиняемому в качестве взятки денежные средства в общей сумме 2 миллиона 490 тысяч рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Адыгее.   

Бывший замначальника УГИБДД обвиняется в совершении 18 преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.5 ст. 290 УК России (получение взяток в значительном и крупном размерах). Уголовное дело передано в суд, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Начальник отдела полиции в Адыгее оштрафован по делу о взятках", "Замглавы района в Адыгее заподозрена в получении взяток", "Два силовика в Адыгее осуждены на восемь лет за вымогательство взятки".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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