Дело замначальника ГИБДД по Адыгее дошло до суда

22 января 2022, 17:27

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Бывший заместитель начальника управления ГИБДД по Адыгее обвинен в получении взяток от подчиненных на сумму почти 2,5 млн рублей.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Адыгее был арестован по обвинению в получении крупной взятки от находящихся в его подчинении сотрудников.

По версии следствия, замначальника управления ГИБДД предложил подчиненным ежемесячно передавать ему деньги, пообещав им за это "попустительство по службе". "Согласившись с предложением руководителя, подчиненные в период с апреля 2018 года по июнь 2021 года передали обвиняемому в качестве взятки денежные средства в общей сумме 2 миллиона 490 тысяч рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

Бывший замначальника УГИБДД обвиняется в совершении 18 преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.5 ст. 290 УК России (получение взяток в значительном и крупном размерах). Уголовное дело передано в суд, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.