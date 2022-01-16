Работа курорта "Эльбрус" частично возобновлена

16 января 2022, 15:40

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Возобновлена работа трех из четырех станций курорта "Эльбрус", приостановленная из-за непогоды, станция "Гарабаши" остается закрытой, сообщила администрация горнолыжного курорта.

Как писал "Кавказский узел", 15 января из-за непогоды были закрыты горнолыжные трассы на курорте "Эльбрус" и приостановлена работа канатных дорог.

Сегодня на курорте "Эльбрус" работают лишь зоны катания Азау – Кругозор и Кругозор - Мир, сообщила администрация курорта. "Мир - Гарабаши закрыта. Открыты трассы: Мир - Кругозор (красная, 4, синяя, 5), Кругозор - Азау (синяя, 1, красная, 2, зелёная, 3)", - говорится в публикации, размещенной в Instagram-аккаунте "Эльбруса".

Трасса от закрытой станции "Гарабаши" до станции "Мир" - это высокогорная трасса среднего уровня сложности, информирует сегодня сайт курорта.

Напомним, курортом "Эльбрус" управляет АО "Кавказ РФ", в которое был переименован в ноябре 2021 года Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа". Среди задач новой корпорации - управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, говорится в информации на сайте компании.

Приэльбрусье - зимний курорт, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".

В связи с закрытыми из-за пандемии границами туристы обратили внимание на курорты внутри страны, в частности, на курорты Северного Кавказа. Спрос на путевки в Приэльбрусье, Домбай и Архыз резко возрос, гостиничный фонд на выходные и праздники полностью загружен, рассказали в феврале 2021 года "Кавказскому узлу" представители турфирм.

Рекомендации для тех, кто решил посетить кавказские горы зимой, "Кавказский узел" собрал в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".