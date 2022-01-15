Склон курорта "Эльбрус". Фото пресс-службы курорта "Эльбрус" https://resort-elbrus.ru/30-noyabrya-poslednij-den-predprodazh-so-skidkami/

15 января 2022, 12:22

Курорт Эльбрус закрыт из-за непогоды

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На курорте "Эльбрус" закрыты горнолыжные трассы и приостановили работу канатные дороги из-за ухудшения погодных условий.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 января российские туристы пожаловались, что по дороге на курорт "Эльбрус" им приходится стоять в больших пробках, очереди на подъемники велики, а коронавирусные ограничения многими игнорируются.

15 января курорт закрыт, сообщила администрация курорта.

"Канатные дороги не работают по погодным условиям. Трассы закрыты. Работает учебный склон на поляне Азау с бугельным подъёмником. При усилении ветра склон будет закрыт. Учебный склон "Саби парк" закрыт", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице курорта в Instagram.

Приэльбрусье – зимний курорт, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".

Рекомендации для тех, кто решил посетить кавказские горы зимой, "Кавказский узел" собрал в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Примечание:

"Горнолыжный сезон открыт на курорте "Эльбрус"", "Курорт "Эльбрус" возобновил работу", "Автодорога к курорту "Эльбрус" закрыта в связи с непогодой".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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