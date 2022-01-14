Нефтяники эвакуированы с морских платформ в Азербайджане

14 января 2022, 10:18

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82 сотрудника нефтяной компании Азербайджана эвакуированы с платформ в Каспийском море в связи с непогодой, работы на всех открытых площадках ограничены.

В связи с резким изменением погодных условий на всех открытых производственных площадках SOCAR, в частности на морских платформах, усилены меры безопасности, сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, 82 сотрудника, работающие в море, эвакуированы. "После нормализации погодных условий они вернутся обратно", - цитирует Ибрагима Ахмедова Report.

Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологии сообщила о сильном ветре и метели в Азербайджане 14 января. "Вечером скорость ветра составит 15-20 метров в секунду и возможно его усиление до 27-32 м/с. Температура воздуха в ночь на 15 января опустится до нуля градусов, на дорогах – гололедица", - пишет Oxu.az.