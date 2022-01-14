Сотрудник нефтяной компании Азербайджана в Каспийском море. Кадр видео пресс-службы SOCAR https://www.youtube.com/channel/UCR3ESvj6lis5URTBhJJsLEQ

14 января 2022, 10:18

Нефтяники эвакуированы с морских платформ в Азербайджане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

82 сотрудника нефтяной компании Азербайджана эвакуированы с платформ в Каспийском море в связи с непогодой, работы на всех открытых площадках ограничены.

В связи с резким изменением погодных условий на всех открытых производственных площадках SOCAR, в частности на морских платформах, усилены меры безопасности, сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, 82 сотрудника, работающие в море, эвакуированы. "После нормализации погодных условий они вернутся обратно", - цитирует Ибрагима Ахмедова Report.

Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологии сообщила о сильном ветре и метели в Азербайджане 14 января. "Вечером скорость ветра составит 15-20 метров в секунду и возможно его усиление до 27-32 м/с. Температура воздуха в ночь на 15 января опустится до нуля градусов, на дорогах – гололедица", - пишет Oxu.az.

Примечание:

"Останки азербайджанского нефтяника найдены на Каспии", "Мощный взрыв произошел в азербайджанском секторе Каспия", "204 нефтяника эвакуированы на Каспии из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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