04 января 2022, 17:06
Азербайджанский пограничник арестован за убийство трех сослуживцев
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Младшему сержанту Эльхану Авазлы предъявлено обвинение в убийстве трех пограничников, он заключен под стражу, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 3 января младший сержант Госпогранслужбы Эльхан Авазлы (также упоминается в СМИ как Эвезли и Авазли), объявленный в розыск после убийства трех пограничников, был задержан в Лачинском районе.
Физулинский военный суд избрал меру пресечения в виде ареста младшему сержанту Эльхана Авазлы, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.
"Эльхану Авазлы было предъявлено обвинение по статье 120.2.7 Уголовного кодекса и по решению Физулинского военного суда избрана мера пресечения в виде ареста", - цитирует сообщение ведомства АПА.
Обвинение Эльхану Авазлы было предъявлено сегодня, уточняет Haqqin.az. На какой срок арестован пограничник, в публикациях не сообщается.
Статья 120.2.7 (убийство двух и более лиц) УК Азербайджана предусматривает от 14 лет до пожизненного лишения свободы.
Напомним, инцидент произошел вечером 2 января. На азербайджанской пограничной заставе "Губадлы" были застрелены три пограничника, стрелявший бросил оружие и скрылся. По версии следствия, стрельбу открыл младший сержант Эльхан Авазлы, он был объявлен в розыск.
Автор: "Кавказский узел"