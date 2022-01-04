Азербайджанский пограничник арестован за убийство трех сослуживцев

04 января 2022, 17:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Младшему сержанту Эльхану Авазлы предъявлено обвинение в убийстве трех пограничников, он заключен под стражу, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 3 января младший сержант Госпогранслужбы Эльхан Авазлы (также упоминается в СМИ как Эвезли и Авазли), объявленный в розыск после убийства трех пограничников, был задержан в Лачинском районе.

Физулинский военный суд избрал меру пресечения в виде ареста младшему сержанту Эльхана Авазлы, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

"Эльхану Авазлы было предъявлено обвинение по статье 120.2.7 Уголовного кодекса и по решению Физулинского военного суда избрана мера пресечения в виде ареста", - цитирует сообщение ведомства АПА.

Обвинение Эльхану Авазлы было предъявлено сегодня, уточняет Haqqin.az. На какой срок арестован пограничник, в публикациях не сообщается.

Статья 120.2.7 (убийство двух и более лиц) УК Азербайджана предусматривает от 14 лет до пожизненного лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел вечером 2 января. На азербайджанской пограничной заставе "Губадлы" были застрелены три пограничника, стрелявший бросил оружие и скрылся. По версии следствия, стрельбу открыл младший сержант Эльхан Авазлы, он был объявлен в розыск.