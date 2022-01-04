Глава района Абхазии отстранен от должности после стрельбы в Сухуме

04 января 2022, 16:16

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Президент Абхазии отстранил от должности главу Очамчырского района Беслана Бигваву, подозреваемого по делу о стрельбе и ранении человека в сухумском ресторане в новогоднюю ночь.

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о временном отстранении главы администрации Очамчырского района от исполнения обязанностей, сообщила сегодня пресс-служба президента. "Отстранить главу администрации Очамчырского района Бигвава Б.В. от исполнения обязанностей на время производства предварительного расследования", - процитировала указ Бжании его пресс-служба.

Этим же указом исполнение обязанностей главы администрации района возложено на первого замглавы администрации Артимона Габелаю, отмечается в публикации, размещенной в Telegram-канале пресс-службы президента Абхазии.

Беслан Бигвава отстранен на время следствия по делу об инциденте со стрельбой, который произошел 1 января в Сухуме, уточняет сегодня ТАСС.

По предварительной информации сухумского отдела УВД, в одном из городских ресторанов в ту ночь стрелял Беслан Бигвава. Дело расследуется по статьям УК Абхазии о незаконном хранении и ношении оружия и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет агентство.

Инцидент произошел примерно в 2 мск в ресторане, расположенном в гостинице «Гаруда» в Сухуме. Там огнестрельное ранение бедра получил мужчина, который затем был госпитализирован в Республиканскую больницу, сообщило 2 января "Апсныпресс".

"Кавказский узел" писал также о других случаях стрельбы в Сухуме, подозреваемыми в которой были представители власти. Так, 30 сентября 2021 года депутат абхазского парламента Гарри Кокая у ресторана Rina на набережной в Сухуме пять раз выстрелил в воздух из боевого пистолета Glock, отказался отдать оружие сотрудникам милиции и скрылся.

1 октября того же года стало известно, что депутат Алмасхан Ардзинба сделал около 20 выстрелов из автомата Калашникова у здания МВД Абхазии. В действиях депутатов Гарри Кокаи и Алмасхана Ардзинбы прокуратура нашла признаки хулиганства и оскорбления представителей власти.

На время расследования этих инцидентов Аслан Бжания отстранил министра Дмитрия Дбара от должности главы МВД и распорядился усилить безопасность у правительственных зданий. Временное отстранение Дбара вызвало протест общественной организации ветеранов, которая потребовала отправить Дмитрия Дбара в отставку. После стрельбы на набережной возникла драка с участием депутата, силовиков и ветеранов войны, пояснили 4 октября депутаты парламента, потребовавшие от силовиков извиниться перед ветеранами.

4 ноября 2021 года Объединенный совет ветеранов провел митинг с требованием отставки Дмитрия Дбара после того, как президент Абхазии восстановил главу МВД в должности. Акция собрала более тысячи человек. Президент отказался выполнить их требования, и тогда участники митинга анонсировали всенародный сход за отставку самого Бжании. Спустя месяц, 4 декабря, Бжания подписал указ об отстранении Дмитрия Дбара от должности главы МВД. При этом депутаты парламента 17 декабря не поддержали просьбу прокуратуры лишить Гарри Кокаю и Алмасхана Ардзинбу депутатской неприкосновенности.