Дополнительные парковки для туристов открыты в Приэльбрусье

02 января 2022, 17:02

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В новогодние праздники в Приэльбрусье подготовлены пять дополнительных автопарковок на 2000 мест, от них туристы могут доехать до мест отдыха на бесплатном транспорте, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" открылся 4 декабря 2021 года. В первый день сезона в очереди в кассу пришлось стоять больше часа, пожаловались посетители курорта.

Курортом "Эльбрус" управляет АО "Кавказ РФ", в которое был переименован в ноябре 2021 года Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа". Среди задач новой корпорации - управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, говорится в информации на сайте компании.

В Приэльбрусье подготовлены дополнительные парковки и организована специальная схема движения до основных мест отдыха, сообщило сегодня министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии.

"Ввиду того, что в новогодние праздники поток туристов на автомобилях возрастает, а возможности размещения транспортных средств вблизи мест катания ограничены, в окрестностях курорта организованы перехватывающие и стационарные парковки: автобаза «Турист», пансионат «Иткол», в районе моста (2 км до поляны Азау), поляна Азау, поляна Чегет. Отдыхающие могут оставить автомобиль, до мест катания их доставит бесплатный транспорт", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Автомобили, оставленные на обочинах, будут эвакуированы, предупредило министерство. "При этом владельцу придется уплатить административный штраф и издержки услуг эвакуатора", - отмечается в публикации.

На подъездах к перечисленным площадкам размещены посты ГИБДД. "Также информируем, что дорога «Прохладный - Азау» подключена к аппаратно-программному комплексу «Безопасная республика» - остановка транспорта в запрещенных местах фиксируется видеокамерой", - говорится в сообщении.

Общая вместимость дополнительных парковок - 2000 машиномест. Автодорога А-158 (Прохладный - Баксан - Азау) является единственной трассой, ведущей к Эльбрусу. В период новогодних каникул на ней скапливается большое количество транспорта, случаются заторы, поясняет сегодня ТАСС.

Сегодня на курорте "Эльбрус" работают зоны катания Азау - Кругозор, Кругозор - Мир и Мир - Гарабаши, сообщила администрация курорта. "Открыты трассы: Гарабаши - Мир (красная, 6, 7), Мир - Кругозор (красная, 4, синяя, 5), Кругозор - Азау (синяя, 1, красная, 2, зелёная, 3). Работает семь касс на поляне Азау... Открыта бесплатная парковка у поляны Азау", - говорится в публикации, размещенной в Instagram-аккаунте "Эльбруса".

Напомним, для заселения в отели и санатории Кабардино-Балкарии необходимы QR-коды о вакцинации или ПЦР-тесты со сроком давности не более 48 часов. При этом с 21 декабря 2021 года пассажирские канатные дороги в Приэльбрусье исключены из числа объектов, посещение которых требует предъявления QR-кода или действующего ПЦР-теста.

Приэльбрусье - зимний курорт, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".

В связи с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами туристы обратили внимание на курорты внутри страны, в частности на курорты Северного Кавказа. Спрос на путевки в Приэльбрусье, Домбай и Архыз резко возрос, гостиничный фонд на выходные и праздники полностью загружен, рассказали в феврале 2021 года "Кавказскому узлу" представители турфирм.

Рекомендации для тех, кто решил посетить кавказские горы зимой, "Кавказский узел" собрал в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".