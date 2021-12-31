Противотанковая мина. Фото: https://ru.wikipedia.org http://www.dodmedia.osd.mil/Assets/1987/Marines/DM-ST-87-01574.JPEG

31 декабря 2021, 15:59

Экскаватор подорвался на мине в зоне карабахского конфликта

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Противотанковая мина взорвалась в Агдамском районе Азербайджана во время проведения работ, машинист экскаватора не пострадал, сообщила сегодня районная прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", территория Агдамского района перешла под контроль Азербайджана 20 ноября 2020 года, согласно договоренностям, подписанным 10 ноября 2020 года лидерами Армении, России и Азербайджана. 12 июня 2020 года  Армения передала Азербайджану карты минных полей в Агдамском районе в обмен на возвращение 15 пленных. 

При проведении  работ в деревне Баш Гервенд Агдамского района Азербайджана экскаватор, принадлежащий ООО "Корпу-Бина-Тикинти" подорвался на противотанковой мине. Машинист экскаватора, Вургун Мамедов, не пострадал, экскаватор получил повреждения, сообщило сегодня агентство Report cо ссылкой на прокуратуру Агдамского района.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и начали расследование, проинформировало сегодня агентство Trend. 

"Кавказский узел" также писал, что 15 ноября 41-летний житель села Тезекенд в Агдамском районе Агаев Заур Иса вечером подорвался на мине во время выпаса скота и скончался от полученных ранений. 29 декабря  во время работ в Агдамском районе огнестрельное ранение получил сотрудник компании мобильной связи Анар Рагимли. 

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Два жителя Азербайджана погибли при взрыве мины", "92 гектара земель очищены от мин за десять дней в Нагорном Карабахе", "Два солдата пострадали при взрыве мины в Азербайджане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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