Связист ранен в зоне карабахского конфликта

30 декабря 2021, 10:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудник оператора мобильной связи Анар Рагимли получил огнестрельное ранение во время работы в Агдамском районе, сообщила прокуратура Азербайджана.

По данным прокуратуры Агдамского района (расположен на территории Аскеранского, Мардакертского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха, – Прим. "Кавказского узла), 29 декабря, около 16.00 по местному времени (15.00 мск) на территории Агдамского района получил огнестрельное ранение житель Баку Анар Рагимли, 1993 года рождения.

"Установлено, что ранен сотрудник компании-оператора мобильной связи ООО Bakcell. Ранение произошло при исполнении служебных обязанностей выстрелом с территории зоны конфликта", – сообщила сегодня на своем сайте Генпрокуратура Азербайджана, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Следователи Генпрокуратуры Азербайджана возбудили уголовное дело по статьям о терроризме, покушении на убийство, покушении на убийство, сопряженном с бандитизмом и по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 15 ноября 41-летний житель села Тезекенд в Агдамском районе Агаев Заур Иса вечером подорвался на мине во время выпаса скота и скончался от полученных ранений.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".