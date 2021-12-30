Участники голодовки в поддержку Саакашвили. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

30 декабря 2021, 20:48

Число госпитализированных участников голодовки в поддержку Саакашвили достигло 14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Один участник массовой голодовки в Тбилиси с требованием освобождения Михаила Саакашвили доставлен сегодня в больницу, еще один после оказанной врачами помощи продолжил голодовку. В голодовке на сегодняшний день участвуют 180 человек, сообщили в "Едином национальном движении".

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря в Тбилиси прошла акция протеста с требованием освобождения Михаила Саакашвили, затем представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили о начале массовой голодовки, которую они намерены продолжать до освобождения бывшего президента Грузии. На 29 декабря были госпитализированы 13 участников голодовки.

Голодовка проходит у главного офиса "Единого национального движения", расположенного на Кахетинском шоссе на выезде из Тбилиси. Это место было выбрано представителями партии для того, чтобы не портить детям новогодние праздники и не занимать пространство на центральном проспекте Руставели перед зданием парламента, где установлена главная новогодняя елка Грузии.

На десятый день массовой голодовки госпитализирован еще один ее участник, Лаша Хускивадзе. Он стал 14-м госпитализированным за весь период проведения акции. Еще одному голодающему врачи оказали медицинскую помощь на месте, после чего он продолжил голодовку. Количество участников голодовки, по данным на 30 декабря, составило 180 человек, сообщили в пресс-службе "Единого национального движения".

Несколько голодающих минувшей ночью, после известия о переводе Михаила Саакашвили в руставскую тюрьму, направились к тюрьме и вернулись к месту проведения акции утром, добавили в пресс-службе.

За здоровьем протестующих следят врачи, медпункт находится в здании партии, где ежедневно проверяют состояние здоровья протестующих, также у офиса круглосуточно дежурит бригада скорой помощи, сообщили в пресс-служба "Единого национального движения".

Палатки, в которых проводится голодовка, с 24 декабря закрыты для посещений журналистами, в них разрешено заходить только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа. Это условие было поставлено в связи с рекомендацией врачей, опасающихся за ослабленное здоровье участников акции.

"Кавказский узел" также писал, что 27 декабря Михаил Саакашвили упал в обморок после того, как его насильно попытались перевезти в тюрьму из военного госпиталя в Гори, где он проходил курс лечения после голодовки. Госпиталь тогда приостановил перевод Саакашвили до стабилизации его состояния. 28 декабря Пенитенциарная служба Грузии подтвердила решение оставить Саакашвили в госпитале, однако 29 декабря он был отправлен в руставскую тюрьму.

Материалы о прошедших в октябре муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили в Грузию собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021", а новости о событиях вокруг суда над политиком – на странице "Саакашвили под судом".

Примечание:

"Стычка с конвоирами закончилась для Саакашвили обмороком", "Несколько участников массовой голодовки в Тбилиси обратились к врачам", "Сторонники Саакашвили призвали полицейских прекратить задержания по политическим мотивам".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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