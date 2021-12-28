Решение закрыть "Мемориал"* вызвало возмущение в зале суда

28 декабря 2021, 13:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Криками "Позор!" встретили присутствующие решение Верховного суда России ликвидировать "Международный Мемориал"*. Адвокаты в прениях назвали необоснованным требование прокуратуры закрыть организацию.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Верховном суде России начались прения сторон по делу о ликвидации "Международного Мемориала"*. На них представители организации и защита призвали суд не удовлетворять иск прокуратуры, однако суд принял решение о ликвидации "Международного Мемориала"* и его региональных подразделений.

Судья, озвучив решение о ликвидации "Международного Мемориала", не огласил мотивировочную часть. В зале решение суда встретили возгласами "Позор!", передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Во время прений представитель Генпрокуратуры в своем выступлении назвал "грубым и систематическим нарушением" маркировку иноагента, выполненную организацией "не должным образом". Также он уделил внимание вещам, не отраженным в иске, но, играющими по его мнению, важную роль в обосновании просьбы о ликвидации "Мемориала"*.

В частности, он указал на внесение в список политзаключенных двух человек, которые были обвинены в военных преступлениях. Кроме того, "Мемориал" "создает лживый образ СССР как террористического государства", сказал прокурор, добавив, что реабилитацией жертв репрессий занимается государство – в частности, Генпрокуратура реабилитировала 800 тысяч человек.

Адвокат "Мемориала"* Татьяна Глушкова заявила в своем выступлении, что ситуация с ликвидацией "Международного Мемориала" вообще не должна была происходить. "Представители истца сказали очень много в прениях того, что не имеет отношения к их иску. Но когда мы задавали им вопросы на заседаниях о вреде, который нанесло предполагаемое отсутствие у нас маркировки, истец затруднился пояснить", - сказала она.

Адвокат Генри Резник в свою очередь заявил, что истцов можно самих обвинить в недобросовестном заявлении неосновательного иска. "Когда я сталкиваюсь с такого рода исковыми заявлениями, которые направляются в суд высокопоставленными представителями власти, обличёнными большими полномочиями, я не скрою - оказываюсь во власти какого-то гадкого чувства.Ты думаешь: ну они же знают, что обращаются в суд с незаконными требованиями и понимают, что ты это понимаешь!" - сказал он.

По его словам, "такого рода политически мотивированные дела, к сожалению, приводят к принятию неправосудных решений". "Но есть какие-то, хотя бы ну какие-то хиленькие доказательства вот этого обвинения? Конечно, нет", - резюмировал Резник.

Юрист Григорий Вайпан указал суду, что в целом нарушены международные обязательства России включением "Мемориала"* в список иноагентов, а также самим этим законом. "Пять комитетов ООН признали наш ФЗ [об иноагентах] не соответствующим международному праву. Это не просто кто-то там, а органы, действующие в рамках конвенций, которые подписала Россия", - сказал он.

Решение суда вызвало возмущение в зале, сообщил и Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ". "Со всех сторон разносятся слова возмущения. Довольных решением в зале нет. Кроме обвинения, разумеется", - пояснил Правозащитный центр. "Приставы активно всех выгоняют и выключают свет в зале. Спектакль окончен", - уточнил Правозащитный центр в сообщении от 13.33 мск.

Напомним, 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратура подала иск о его ликвидации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Процесс по иску начался 25 ноября. 14 декабря на заседании суда были заслушаны девять томов материалов. Суд согласился приобщить к делу подписи под электронной петицией в поддержку "Мемориалов"*, однако отказал защите в других ходатайствах.

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.