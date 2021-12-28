Житель Азербайджана задержан за вывоз металлолома из Нагорного Карабаха

28 декабря 2021, 11:57

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В Ходжавендском районе задержан житель Азербайджана Мазахир Абдуллаев, который пытался вывезти две тонны металлолома, собранного на неразминированных территориях Нагорного Карабаха, сообщили в полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", полиция в Азербайджане периодически задерживает и подвергает штрафам местных жителей, которые нарушают запрет властей на посещение неразминированных территорий зоны карабахского конфликта. Так 20 ноября силовики задержали двоих жителей, пытавшихся проникнуть на территорию Ходжавенского района (армянское название Ходжавенда – Мартуни, – Прим. "Кавказского узла").

Полицейские остановили грузовую машину марки Mercedes на контрольно-пропускном посту, находящемся на территории деревни Беюк Таглар (армянское название – Мец Тагер, – Прим. "Кавказского узла). Обнаружилось, что ее водитель пытался вывезти металлолом, который, предположительно, был собран на территории Ходжавендского района, сообщило сегодня Media.az со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.

У водителя Мазахира Абдуллаева не было разрешения на въезд в Ходжавендский район, а в кузове его машины полицейские обнаружили две тонны металлолома, передал сегодня Report.az со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.

Напомним, что ранее сотрудник "Платформы гражданского общества" Халид Агалиев высказал мнение, что в зону боев проникают вынужденные переселенцы из желания побывать на малой родине. "Часто они едут и фотографируют, и снимают на видео все это, чтобы показать своим пожилым родителям и родственникам", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". В свою очередь жители Тертерского района указали, что в Нагорном Карабахе нередко бывают случаи мародерства.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".