Сокуров отказался от продолжения полемики с Кадыровым

27 декабря 2021, 15:02

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил режиссера Александра Сокурова в стремлении "развалить Россию изнутри". Режиссер не стал комментировать обвинения в свой адрес, посчитав вопрос о выступлении на встрече с президентом исчерпанным.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря президент Владимир Путин и режиссер Александр Сокуров поспорили на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Президент резко отреагировал на слова Сокурова о сепаратистских настроениях среди жителей Северного Кавказа и его предложение освободить участников протестов против соглашения о чечено-ингушской границе. В этот спор заочно вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, осудив режиссера за его высказывания о возможности разрешить некоторым регионам Северного Кавказа отделиться от России, и призвал проверить предложение Сокурова на экстремизм. Чеченский СПЧ призвал инициировать вывод Сокурова из состава Совета. Режиссер возразил на это, что для заседаний СПЧ уместно и необходимо свободное высказывание мнений, и выразил надежду, что президент не допустит его уголовного преследования за сказанное на заседании. 16 декабря Сокуров сообщил, что получил предупреждения об угрозе его жизни наряду с оскорбительными высказываниями из Чечни.

В Чечне с подачи Рамзана Кадырова поднялась волна жесткой критики в адрес Сокурова за его слова о сепаратистских настроениях среди жителей Северного Кавказа. Рамзан Кадыров призвал проверить слова Сокурова на экстремизм, а спикер парламента Чечни Магомед Даудов обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину, указав, что слова Сокурова направлены на возбуждение вражды между народами. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев предложил генпрокурору России проверить Александра Сокурова "на предмет его общения с террористическими ячейками и бандформированиями".

Сокуров стремится развалить Россию изнутри, заявил на пресс-конференции 26 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров. "Такие как Сокуров создавали инциденты внутри государства. "Наш президент совершенно справедливо сказал, что Россию нельзя победить, а можно развалить изнутри. И Сокуров - это человек, который всегда заявляет, что он против политики федерального центра. Он именно из той группы людей, которые пытаются развалить нашу страну изнутри. Он знает, насколько щепетильный вопрос - Кавказ, и насколько Кавказ необходим для России на сегодняшний день. Он специально этот вопрос поднял. Думал, что мы будем с ингушами или Дагестаном воевать за клочок земли", - заявил Кадыров.

Мы готовы пойти на уступки, заявил Кадыров, напомнив о восьми переданных Ингушетии селах. "Это подарок, жест от чеченского народа. И есть такие как Сокуров, которые много болтали и получили определенный срок", - сказал Кадыров, сославшись на дело ингушских активистов. Кадыров предположил, что за поддержку ингушских активистов на встрече с Путиным Сокурову заплатили западные спецслужбы, следует из видеозаписи пресс-конференции, опубликованной в YouTube-канале ЧГТРК "Грозный".

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их, поле этого началось уголовное преследование участников митингов. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи годам и шести месяцам. Семь лидеров протеста в Ингушетии показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи.

Александр Сокуров отказался комментировать слова Рамзана Кадырова относительно спора режиссёра с президентом РФ. "Я не хочу комментировать эту тему – все, что я мог сказать по этому поводу, я уже сказал… Считаю неправильным возвращаться к этой теме", – привело РИА "Новости" слова режиссера 26 декабря.

Александр Сокуров не первый раз резко выступил на заседаниях СПЧ. Так, в 2019 году в декабре Сокуров выступил в поддержку ингушей и, в частности, ингушских активистов. Сам режиссер имеет кабардинские корни, а в 2010 году открыл в Нальчике творческую мастерскую, выпускники которой получили и награды на кинофестивалях, и признание критиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Подробнее о предыстории спора о границе говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".