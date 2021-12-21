Слова дагестанского министра о низких ценах на продукты вызвали критику в соцсети

21 декабря 2021, 08:42

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В Дагестане самые низкие в России цены на продукты питания, заявил врио главы Минсельхоза региона Баттал Батталов. Зарплаты людей в республике также одни из самых низких в стране, цены на коммунальные услуги высокие, а стабильного заработка нет, указали пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно жаловались на высокие цены на продукты, коммунальные услуги и на проезд в общественном транспорте. Так, 21 октября жители села Тюбе обратились в Instagram к чиновникам с просьбой обеспечить их общественным транспортом из-за высокой стоимости билетов на междугородний проезд.

Пандемия оказала ощутимое влияние на стоимость продуктов питания, цены на которые за последний год выросли в среднем на пятнадцать процентов, рассказали 21 марта опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы. При этом о фиксации властями стоимости отдельных продуктов они отозвались со скепсисом.

Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттал Батталов 18 декабря посетил сельскохозяйственную ярмарку в Махачкале, он обошел торговые ряды, пообщался с сельхозпроизводителями, реализующими свою продукцию, и покупателями, сообщил 18 декабря на своем сайте Минсельхоз региона. "Кризисные явления наблюдаются во всем мире, и они влияют на цены, но в Дагестане самые низкие цены на продовольствие в стране", – приведены в публикации слова Батталова.

Запись о словах Батталова, что в Дагестане самые низкие цены в России, была опубликована 20 декабря на странице Instagram-паблика mkala_, на который подписано около 441 тысячи пользователей. К 08.40 мск 21 декабря эта публикация набрала около 80,8 тысячи просмотров и 781 комментарий. Большинство их авторов высказались негативно.

"Посмеялся от души", – написал ahmed.arsen. "Он откуда упал вообще?" – спросила khalikova_ispaniyat. "Почему мне так смешно?" – задалась вопросом kaaaarina_angel.

"Пусть скажет, где он отоваривается, куда ходит и где заказывает", – отметил пользователь achuda1. "Министру на пару месяцев зарплату как у техничек – 12 тысяч, посмотрим, как запоет", – указал пользователь s_h_i_6.

"Смотря с кем сравнивать, а так видно, что министр не живет с народом", – считает пользователь alcazaba.ru. "Потому что живут в другом мире – мире роскоши и лжи", – высказал схожее мнение пользователь tortuga7628.

"Скрины этих комментариев надо Меликову и ему отправить, что думает народ. Мнение народа важнее, чем одного человека", – написал пользователь da_tak_nichego. "Наших чиновников послушать, мы живём почти в раю", – подчеркнула пользователь tumalaevzurab.

"Ой, смешно, он же не ходит на рынок и в магазины за покупками", – написал пользователь abidat12124757. "А он, интересно, когда был последний раз на рынке?" – спросил пользователь ymma1988.

"Учитывая, сколько он получает в месяц, для него не кажутся цены высокими, а людям с зарплатой в 18 тысяч ещё как ощущается", – подчеркнул пользователь 1kurbanovam.

Ранее экономисты объяснили причины высокого роста цен на продукты на Северном Кавказе эпидемией коронавируса и ограничительными мерами, которые нанесли сильный удар по сельскому хозяйству регионов. Введение предельных цен на продовольственные товары привело к обратному эффекту и ускорило общий рост цен, сказал 11 марта корреспонденту "Кавказского узла" заведующий лабораторией Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов.

Публикация о словах Батталова, что в Дагестане самые низкие цены в России на продукты, была также размещена 20 декабря в Instagram-паблике lifedagestan, на который подписано около 1 млн пользователей. К 08.40 мск 21 декабря эта запись набрала около 139 тысяч просмотров и 809 комментариев. Большая часть их авторов также раскритиковала министра.

"Наш министр, по-моему, забыл, что наши зарплаты 12 тысяч, коммунальные услуги высокие и налоги. Людей смешить решил министр под Новый год", – сыронизировала afina_andelin.

"Поживите на пенсию в восемь тысяч и ещё коммунальные расходы, вот тогда поймёте, какие низкие цены. Конечно, сытый голодного не поймёт", – заявил b.z.m_001.

"Ему, наверное, всё дёшево с такой зарплатой. Люди выживают на 10 000 тысяч рублей", – высказал схожее мнение пользователь boxing949494.

"Как раз можно и коммунальные оплатить, и хлеб купить", – сыронизировала elmirabaizanova. "Надо было еще добавить, что самые низкие зарплаты по стране", – подчеркнул пользователь 37_xzxz.

"А работы-то нет стабильной, пускай заводы открывают, чтобы работа была", – потребовал ___g.renat___1.9.9.9.