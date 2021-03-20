Махачкалинцы назвали ощутимой динамику повышения цен на продукты

20 марта 2021, 15:23

Пандемия оказала ощутимое влияние на стоимость продуктов питания, цены на которые за последний год цены выросли в среднем на пятнадцать процентов, рассказали жители Махачкалы. О фиксации властями стоимости отдельных продуктов они отозвались со скепсисом.

Как сообщал "Кавказский узел", Минпромторг России и Минсельхоз, а также производители продовольствия и крупнейшие торговые сети в соглашении до 1 апреля 2021 года закрепили предельные цены на сахар в размере 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, а также на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Введение предельных цен на продтовары привело к обратному эффекту и ускорило общий рост цен, отметили экономисты.

Согласно распоряжению правительства России от 27 февраля 2021 года, утвержден перечень групп потребительских товаров и услуг, в которых проводится анализ причин роста потребительских цен для выработки мер экономического регулирования. В него входят мясопродукты, рыбопродукты, масло, молоко и молочная продукция, сыр, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия, плодоовощная продукция, табачные изделия, контроль за ценами на них возложен на Минсельхоз. Также правительство следит за ценами на промышленные товары и топливо, на услуги ЖКХ и медицинские услуги, на транспортные услуги и услуги в сфере образования, и другими.

Корреспондент "Кавказского узла" обошел махачкалинские магазины, в том числе супермакерты сетей "Зеленое Яблоко", "Седьмой континент" и "Эхнатон".

В супермаркете "Зелёное яблоко" расположенном на проспекте Расула Гамзатова, 57, стоимость литровой бутылки подсолнечного масла "Злато" составляет 128 рублей. Один литр подсолнечного масла "Золотая семечка" стоит 139 рублей. В этом же супермаркете стоимость сахарного песка составляет 46 рублей за килограмм.

В супермаркете "Седьмой континент" по улице Магомеда Ярагского, 30, стоимость сахара- песка составляет 40 рублей за килограмм. Стоимость подсолнечного масла, в среднем, более 100 рублей за литр.

В супермаркете "Эхнатон", расположенном по адресу Абдулхамида Юсупова, 18, килограмм сахара-песка стоит 48 рублей. Стоимость литра подсолнечного масла начинается от 99 рублей. Литр подсолнечного масла "Злато" стоит 126 рублей за литр, передал корреспондент "Кавказского узла".

Жители Махачкалы скептически восприняли фиксацию цен на масло и сахар

З0-летняя домохозяйка из Махачкалы Асият рассказала, что рост цен ощущается не только на подсолнечное масло и сахар, но и на прочие продукты. В семье Асият принято планировать бюджет и контролировать траты. В 2020-21 году затраты на ежемесячную продуктовую корзину в семье Асият увеличились на пятнадцать процентов, рассказала она. "Если в прошлом году мы могли купить ежемесячно продукты на 20 тысяч рублей, то в этом году расходуется все 30-35 тысяч рублей", – сказала Асият корреспонденту "Кавказского узла".

Подорожание коснулось практически всю ежемесячную продуктовую корзину. В частности произошел рост цен на мясо, фрукты и овощи, яйца и другие продукты, уточнила жительница Махачкалы. Она отметила, что ее семье не приходится отказываться от каких либо продуктов из-за нехватки финансовых средств. Финансовое положение позволяет сохранять прежние статьи расходов, сказала Асият.

Она добавила, что о фиксации цен на сахар и масло раньше не знала.

37-летний махачкалинский бизнесмен Тимур заявил, что не заметил роста цен на сахар и подсолнечное масло, так как эти продукты покупает редко и большими мешками. Он отметил, что подсолнечному маслу предпочитает горное топленное масло. Со слов мужчины, у него нет привычки записывать расходы на продукты. Однако рост цен на среднестатистическую продуктовую корзину заметен. "Не запоминаю цены на продукты, сигналом увеличения цен больше выступает для меня мясо", – пояснил он. Фиксацию цен на определенные продукты житель Махачкалы считает бесполезной.

35-летняяя жительница Махачкалы Анжела также заявила, что не ощутила роста цен на продукты. Женщина отметила, что не записывает и не контролирует ежемесячные расходы. Рост цен на хлеб и муку стали наиболее ощутимыми за последнее время, отметила она. Анжела добавила, что отказываться от каких-либо продуктов из-за роста цен ее семье не приходится, однако она с мужем перестали покупать продукты с большим запасом (в большом количестве) как делали это раньше.

По ее мнению, фиксации цен на продукты может быть оправдана, если это сдержит их рост.

35-летний махачкалинец Фарид, который работает менеджером, рассказал, что рост цен на продукты в целом и на подсолнечное масло и сахар в частности ощутим. "Почувствовал рост цен. Каждый поход в магазин обходится в два раза больше чем до пандемии", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Повышение цен заметен на основные продукты: яйца, окорочка, мясо, хлеб и масло, отметил Фарид. Он добавил, что в их семье ранее не было принято записывать расходы, но сейчас пришлось вести учёт для экономии.

Житель Махачкалы скептически отнёсся к инициативе правительства по фиксации цен. "Думаю это не приведет к результату. Считаю что на "рынок" лезть государству нельзя, кроме как [при наличии] сильной необходимости", – сказал Фарид.

Рост цен на подсолнечное масло достаточно ощутимым, заявил другой житель Махачкалы Мурад. "Так относительно недорогое масло исчезло с полок. Самое дешевое стоит больше ста рублей, хотя раньше можно было брать 50-60 рублей", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мурад добавил, что актуальную на сегодняшний день цену на сахар-песок он не знает, так как привык покупать 50 килограммовый мешок впрок "и его хватает надолго". Он контролирует и записывает расходы, но средний чек в продуктовых товарах, по его мнению, заметно вырос. "Кроме подсолнечного масла подорожало еще серьезно мясо, куры. Курица сейчас чуть подешевела, но в момент одна курица выходила 500-600 рублей, раньше 350 рублей крупная. Яйца еще выросли на 50-70 рублей", – отметил Мурад.

С его слов, на овощи и фрукты всегда цены меняются поэтому проследить за динамикой, если не записывать, не получается. Мурад рассказал, что отказываться от каких либо продуктов из-за роста цен его семье не приходится, однако он не исключил вероятности экономии в последующем. "Может если продолжится рост цен, придется перенести покупку каких-то других вещей, не продуктов", – пояснил житель Махачкалы.

По мнению Мурада, фиксация цен правительством на определенные продукты может остановить их рост их стоимости. Но, с другой стороны, почему власти не задействовали этот механизм раньше, задался он вопросом.

Вмешательство государства на "рынок" может отрицательно сказаться на простых людях и спровоцировать дифецит, считает махачкалинец. "Да и не думаю, что рост цен связан с какими-то спекуляциями продавцов. Это наверняка связано с подорожанием самого производства. Поэтому насильная остановка цен может привести к дефициту – производители просто начнут складировать товар, не выпускать на рынок, ожидая снятия ограничений, лучших времен. Поэтому если и хотели, чтобы цены не сильно повлияли на бюджеты семей, то нужно было принимать меры – помогать деньгами малоимущим семьям, убирать причину повышения себестоимости продуктов, ну или другие меры", – сказал Мурад.

Житель Махачкалы, 37-летний строитель Гасан, рассказал, что его семья совсем не употребляет сахар и поэтому он не может оценить динамику роста его стоимости. Вместо подсолнечного масла его семья также используют сливочное и топленное, которые им привозят родственники из горных районов Дагестана, поэтому он также затруднился оценил повышение его стоимости.

Продукты растут в цене в целом, подчеркнул Гасан. "Разница получается существенная в том плане, что раньше меньше сумма уходила, чтобы холодильник наполнить", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Среди всех продуктов особенно подорожало мясо, указал житель города. Тем не менее, рост цен не заставляет его семью отказываться от чего-либо. Мужчина надеется, что ему впредь не придется отказываться от каких-либо продуктов из-за очередного подорожания. Фиксация цен, по его мнению, не принесет существенного эффекта.

35-летний житель Махачкалы Саид, который работает юристом, рассказал что почувствовал повышение цен на подсолнечное масло и сахар, а также на иные продукты. Со слов Саида, его семья не записывают траты, поэтому ему сложно указать на те группы товаров которые подорожали больше всего. Но наиболее заметным для него стало повышение стоимости зарубежной молочной продукции, отметил он. По словам Саида, рост цен не заставил его семью экономить на чем-либо. Также его мнению фиксация цен на продукты вряд ли принесет должного эффекта.

Домохозяйка из Махачкалы Патимат рассказала, что заметила увеличение цен на сахар и подсолнечное масло. "Мы покупаем основные продукты на месяц , а остальные докупаем ежедневно в ближайшем магазине во дворе", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С ее слов, последний раз она купила в ближайшем от ее дома магазине литровую бутылку подсолнечного масла "Злато" за 138 рублей. А пятикиллограмовый мешок сахара за 250 рублей.

Патимат добавила, что ее семья не следит за ежемесячными тратами на продукты, однако повышение цен на ключевые продукты заметны. К тому же, подчеркнула она, на повышение цен на продукты повлияла пандемия. "Раньше в месяц у нас уходило от 15 до 20 тысяч, не считая мяса, а сейчас уходит от 20 тысяч рублей", – уточнила Патимат.

Для семьи Патимат стало заметным особенно подорожание мяса, яиц и овощей. Однако повышение цен не заставило ее экономить на чем-либо. Раньше Патимат не слышала о заморозке цен на сахар и масло, а к самой этой инициативе она относится скептически.