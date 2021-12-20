Ремонт тепломагистрали в Краснодаре. Скриншот сообщения https://www.instagram.com/p/CXsvkmRAKyI/

20 декабря 2021, 13:07

Более 5 тысяч жителей Краснодара остались без отопления

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отопление и горячая вода отключены в двух десятках многоэтажек Краснодара из-за повреждения тепломагистрали в ходе строительных работ, сообщила сегодня администрация города.

Жители многоквартирных домов по улице Зиповской в краснодарском микрорайоне Фестивальный остались без отопления и горячей воды в результате аварии. 

"19 декабря при строительстве коммуникаций была повреждена подземная тепломагистраль в районе улицы Зиповской и улицы имени Котлярова. Из-за этого были отключены две котельные, без тепла и горячей воды остались жители около 20 многоквартирных домов по улице Зиповской", - сообщила сегодня пресс-служба администрации Краснодара.

Без отопления и горячей воды остались 5,4 тысячи человек проинформировала 19 декабря Единая дежурная диспетчерская служба Краснодара на своей странице в Instagram.

Ремонтные работы проводит аварийно-ремонтная бригада АО "Краснодартеплосеть", завершить их планируется сегодня вечером, возобновление подачи тепла и горячей воды намечено на 23.00 мск, сообщил генеральный директор компании Виталий Харченко. По его словам, ремонтные работы осложняются расположенными рядом другими инженерными сетями и обводнением грунта, говорится в сообщении на сайте администрации города.

Видео аварии в микрорайоне Фестивальный жители Краснодара опубликовали вечером 19 декабря в сообществе "Типичный Краснодар" в соцсети "ВКонтакте". Большой двор, вокруг которого стоят многоэтажные дома, залит  кипятком, вода поступает из-под земли, следует из видеоролика. "Наш Фестивальный элитный. Теплотрассу прорвало. Очень жалко деревья, которые заливает", - говорит за кадром автор видео.

"Кавказский узел" также писал, что 19 декабря оползень повредил магистральный водовод в Хостинском районе, без воды остались около тысячи абонентов. Вечером того же дня коммунальщики отчитались о ликвидации аварии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Краснодаре ожидается дождь, температура воздуха +7 градусов, ветер скоростью пять метров в секунду. В ночь на 20 декабря ожидается дождь со снегом, температура понизится до +4, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Более 17 тысяч краснодарцев остались без тепла", "Более 6500 краснодарцев остались без света из-за аварии", "Арендаторы сочинских пляжей понесли ущерб в результате стихии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

20 декабря 2021, 16:39

20 декабря 2021, 16:08

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