19 декабря 2021, 17:58

Возобновлена подача воды в дома жителей Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рабочие устранили последствия аварии на водоводе, после которой около тысячи жителей Сочи остались без воды, отчитались МЧС и "Водоканал".

Как писал "Кавказский узел", сегодня около тысячи жителей Хостинского района Сочи остались без воды после того, как сход оползня повредил магистральный водовод. Последствия аварии планировалось устранить до 18 мск.

Аварийные работы на водоводе в Хостинском районе Сочи завершены, водоснабжение восстановлено, сообщило в 15.07 мск на своем сайте управление МЧС по Краснодарскому краю.

Об окончании работ отчитался и МУП "Водоканал". "Водовод, поврежденный в Хостинском районе Сочи, успешно восстановлен. Специалистам МУП г. Сочи "Водоканал" удалось завершить весь необходимый комплекс работ раньше заявленного времени... Водоснабжение пострадавшего района восстанавливается", - говорится в публикации на сайте предприятия.

Примечание:

"Более 17 тысяч краснодарцев остались без тепла", "Более 6500 краснодарцев остались без света из-за аварии", "Арендаторы сочинских пляжей понесли ущерб в результате стихии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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