Около тысячи сочинцев остались без воды после схода оползня

19 декабря 2021, 12:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оползень повредил магистральный водовод в Хостинском районе, без воды остались около тысячи абонентов, сообщил "Водоканал".

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря дороги и тротуары были подтоплены в нескольких микрорайонах Сочи после ливня.

Обильные осадки спровоцировали оползневый процесс, который повредил магистральный водовод в Хостинском районе, сообщил директор сочинского "Водоканала" Антон Денисов.

"Разрушительная подвижка грунта зафиксирована на участке водовода диаметром 600 миллиметров по улице Горно-Стрелковой дивизии. Вода под давлением вырвалась на высоту более 20 метров", - привел сегодня слова главы предприятия ТАСС.

По словам Денисова, водовод снабжает около тысячи жителей Хостинского района. Ограничения водоснабжения могут наблюдаться у абонентов в домах по улицам Кубанская, Красная, Яна Фабрициуса, 20 ГСД, Бытха, Ломоносовская, Грибоедова, Серафимовича, Карбышева и переулка Ряжского, уточнил он.

На месте порыва образовался гейзер высотой около 23 метров, территория вокруг подтоплена, сообщил телеканал "Россия.Кубань" на своем сайте.

Для жителей, попавших в зону отключения, организуют подвоз воды, автоцистерны будут курсировать по заявкам граждан. Завершить работы планируется к 18:00 мск сегодня, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 8 декабря в связи с повреждением насоса без холодной воды остались более 27 тысяч жителей Прикубанского округа Краснодара.