19 декабря 2021, 12:49

Около тысячи сочинцев остались без воды после схода оползня

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оползень повредил магистральный водовод в Хостинском районе, без воды остались около тысячи абонентов, сообщил "Водоканал".

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря дороги и тротуары были подтоплены в нескольких микрорайонах Сочи после ливня. 

Обильные осадки спровоцировали оползневый процесс, который повредил магистральный водовод в Хостинском районе, сообщил директор сочинского "Водоканала" Антон Денисов.

"Разрушительная подвижка грунта зафиксирована на участке водовода диаметром 600 миллиметров по улице Горно-Стрелковой дивизии. Вода под давлением вырвалась на высоту более 20 метров", - привел сегодня слова главы предприятия ТАСС.

По словам Денисова, водовод снабжает около тысячи жителей Хостинского района. Ограничения водоснабжения могут наблюдаться у абонентов в домах по улицам Кубанская, Красная, Яна Фабрициуса, 20 ГСД, Бытха, Ломоносовская, Грибоедова, Серафимовича, Карбышева и переулка Ряжского, уточнил он.

На месте порыва образовался гейзер высотой около 23 метров, территория вокруг подтоплена, сообщил телеканал "Россия.Кубань" на своем сайте.

Для жителей, попавших в зону отключения, организуют подвоз воды, автоцистерны будут курсировать по заявкам граждан. Завершить работы планируется к 18:00 мск сегодня, говорится в сообщении. 

"Кавказский узел" также писал, что 8 декабря в связи с повреждением насоса без холодной воды остались более 27 тысяч жителей Прикубанского округа Краснодара.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Сочи дождя не ожидается, температура воздуха +7 градусов, ветер скоростью два метра в секунду. В ночь на 20 декабря будет облачно, температура понизится до +5, ветер усилится четырех метров в секунду Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Более 6500 краснодарцев остались без света из-за аварии", "Более 17 тысяч краснодарцев остались без тепла", "Арендаторы сочинских пляжей понесли ущерб в результате стихии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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