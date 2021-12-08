08 декабря 2021, 21:52
Свыше 27 тысяч краснодарцев остались без воды
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Холодное водоснабжение отключено в Прикубанском округе Краснодара в связи с повреждением насоса.
"Для проведения работ по замене насоса на КНС (канализационной насосной станции) прекращена подача холодного водоснабжения в жилые дома в районе поселка Березовый, Лекраспром, ул. 9-я Тихая", - сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Краснодара.
В зону отключения попали 347 домов, из них 82 многоквартирных и 265 частных, в которых проживают 27 261 человек. Завершить восстановительные работы планируется в 02.00 мск 9 декабря, сказано в сообщении на странице ЕДДС в Instagram.
"Более 6500 краснодарцев остались без света из-за аварии", "Более 17 тысяч краснодарцев остались без тепла", "Более тысячи анапчан остались без света после подтопления".
Автор: "Кавказский узел"
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