Рустам Исмаилбейли (в центре) во время задержания. Фото: Veli Shukurov https://jam-news.net/ru

15 декабря 2021, 16:45

Суд в Баку освободил активиста Рустама Исмаилбейли

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прекращено административное дело против студента Рустама Исмаилбейли, который обвинялся в нарушении антиковидных мер на акции в поддержку Салеха Рустамова 1 декабря, сообщил сегодня Meydan TV.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря Сабаильский райсуд Баку приговорил члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ильхама Гусейна и молодежного активиста Рустама Исмаилбейли к 30 суткам административного ареста. Активисты той же партии Эльчин Теймуров и Эльхан Алиев получили соответственно 25 и 20 суток ареста, активист Саяд Гулиев был арестован на 15 суток. Все пять участников акции в поддержку Салеха Рустамова были признаны нарушителями противоэпидемиологического режима, введенного из-за пандемии. 11 декабря апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобы на административный арест Ильхама Гусейна и Рустама Исмаилбейли, осужденных за нарушение социальной дистанции на акции в поддержку Салеха Рустамова. Адвокат активистов счел их арест политически мотивированным.

Бакинский апелляционный суд  сегодня второй раз рассмотрел жалобу на административный ареста Рустама Исмаилбейли. Суд прекратил административное дело в отношении активиста, проинформировал сегодня Meydan TV.

Ранее Исмаилбейли рассказал, что во время акции 1 декабря был на занятиях, однако суд все равно арестовал его на 30 суток, указывается в сообщении на сайте Meydan TV, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

Рустам Исмаилбейли ранее несколько раз подвергался административному наказанию за участие в акциях протеста против права на образование и другие проблемы. 1 декабря он написал на своей странице в соцсети, что не будет участвовать в акции протеста, однако был задержан, когда пришел на площадь по окончанию акции, сообщило 6 декабря JamNews.

Находясь уже в изоляторе для административно осужденных, Рустам через своего адвоката написал заявление ректору университета с просьбой создать условия для продолжения учебы после освобождения. В соцсетях также проходил сбор подписей с требованием обеспечить право на учебу Рустаму Исмаилбейли, сообщило издание.

Суд вынес максимальное наказание за участие в акции протеста 1 декабря Рустаму Исмаилбейли, хотя статья, по которой он помешен под арест, предусматривает и альтернативные меры наказания, в частности, в виде денежного штрафа, сообщила ранее корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова. "Это слишком суровое наказание. Два года назад его арестовали за организацию протестной акции перед министерством образования и дали 15 суток. А сейчас, хотя он даже не участвовал на акции, ему дали 30 суток. Мы убеждены, что это сделано специально, чтобы не позволить активисту закончить вуз. Это последний месяц обучения (на факультете востоковедения Бакинского госуниверситета - Прим. "Кавказского узла"). 30 суток ареста означает, что он пропустит учебу, не сдаст экзамены, не получит диплом о высшем образовании, а, стало быть, его в армию заберут не на один год, а на полтора года", - подчеркнула Садыгова.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня силовики в Баку вновь сорвали акцию с требованием освобождения активиста Салеха Рустамова, который 40-е сутки проводит голодовку. Свыше 20 участников акции были задержаны.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Врачи назвали продолжение голодовки Салеха Рустамова опасным для его жизни", "Пользователи соцсетей в Азербайджане развернули кампанию в защиту Салеха Рустамова", "Просьбы правозащитников о помиловании Салеха Рустамова остались без ответа".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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