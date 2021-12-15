Полиция задержала участников акции в поддержку Салеха Рустамова

15 декабря 2021, 12:57

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Силовики в Баку сорвали сегодня акцию с требованием освобождения активиста Салеха Рустамова, который 40-е сутки проводит голодовку. Свыше 20 участников акции были задержаны.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамов объявил голодовку в знак протеста против того, что не попал под объявленную президентом Азербайджана амнистию. 13 декабря, на 38-е сутки голодовки, Рустамов отказался от воды. В знак солидарности с Рустамовым от приема пищи отказались его родные и несколько активистов. Позже по просьбе активистов родные прекратили голодовку, за исключением его брата Талеха Рустамова. 14 декабря состояние Салеха Рустамова резко ухудшилось – у него начался озноб, упало давление и уровень сахара в крови, сообщили его адвокат и родные.

Турецкие специалисты диагностировали у Салеха Рустамова отмирание клеток головного мозга. Пенитенциарная служба опровергла информацию о нарушениях в психическом здоровье Рустамова, но защита не согласна с выводами ведомства. Рустамов отказывается принимать пищу, хотя уже разуверился в действенности своего протеста, указал адвокат на 35-е сутки голодовки.

Акцию с требованием освобождения Рустамова предложил провести проживающий во Франции глава оппозиционного телеканала Туран ТВ Ганимат Захид, она была назначена на 12.00 (11.00 мск) на Площади фонтанов в центре Баку.

К полудню Площадь фонтанов была взята под наблюдение усиленных нарядов полиции и полка быстрого реагирования МВД. Как только на площади появлялись люди, скандирующие лозунги "Свободу Салеху Рустамову!" и "Не убивай, освободи!", сотрудники полиции задерживали их и сажали в припаркованные заранее автозаки, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Среди задержанных - сестра Салеха Рустамова Егяна Рустамова, член координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу и его дочь, общественная активистка Нигяр Хази, член партии Народного фронта Аваз Гусейнов, активистка партии "Мусават" Матанат Исмаил.

Задержаны более 20 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров, проводящий мониторинг на месте акции. "Численность и личности задержанных уточняются. По нашим наблюдениям, задержаны свыше 20 человек. Но, возможно, есть и задержанные на прилегающих улицах", - сказал он.

Освобождение Рустамова зависит от решения президента Азербайджана, подчеркнул правозащитник. "Если будет политическая воля (президента Азербайджана), вопрос может быть очень быстро решен. Защитники уже давно подали дополнительную кассационную жалобу в Пленум Верховного суда. В Азербайджане суды исполняют волю политической власти. Если будет указание, они немедленно решат вопрос. К сожалению, многочисленные обращения правозащитников, представителей общественности, международных структур к руководству страны остаются неуслышанными. Ситуация критическая. Салех Рустамов голодает 40-е сутки, и третий день у него сухая голодовка. В любой момент может случиться непоправимое", - отметил Сафаров.

Один из участников акции перед задержанием сказал: "Мы пришли сюда требовать свободы для Салеха Рустамова. Это невиновного человека сначала незаконное арестовали, а сейчас просто убивают".

Прохожие не отреагировали на акцию, лишь некоторые издалека наблюдали за происходящим.

Пресс-служба МВД Азербайджана пока не предоставила информацию о числе задержанных в ходе акции. МВД заранее предупредило, что попытки проведения не согласованной акции будут решительно пресечены в соответствии с нормами закона, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 1 декабря полиция сорвала акцию с требованием освобождения оппозиционера. Были задержаны 40 человек. В Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявили, что некоторые из задержанных были избиты силовиками. Пять человек арестованы на сроки от 15 до 30 суток. На акции 11 декабря были задержаны 11 активистов

Напомним, 11 декабря с призывом освободить Рустамова выступили представитель Госдепартамента США Нэд Прайс и содокладчики ПАСЕ Стефан Шеннах и Ричард Бэкон. Власти Азербайджана должны освободить голодающего в заключении Салеха Рустамова, который близок к смерти, указал представитель Госдепартамента США. Необходимо пересмотреть дело Рустамова и других политзаключенных, заявили содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".