Правозащитный проект "Марем" получил премию "Фемфеста"

14 декабря 2021, 02:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Правозащитный проект «Марем» журналистки из Дагестана Светланы Анохиной занял первое место и получил премию в номинации "Помогающий проект года" Международного фестиваля о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве людей «Фемфест-2021». На Кавказе помогать жертвам семейного насилия и шантажа намного сложнее, чем в других регионах, отметила Светлана Анохина.

Церемония награждения Moscow FemFest AWARD 2021 прошла 12 декабря в онлайн-формате.

Как рассказали организаторы корреспонденту «Кавказского узла», премия «Помогающий проект года» вручается за инициативу, нацеленную на помощь уязвимой по гендерному признаку группе лиц и на решение гендерно-обусловленной проблемы. Деятельность может быть инициирована компанией, группой лиц или единолично на территории России и к моменту вручения премии должна быть частично реализована с измеримыми результатами.

Сам фестиваль стартовал пять лет назад, как "рассказ" про гендерное знание в образовательно-развлекательном формате, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 13 декабря основатель "Фемфеста" Ирина Изотова.

«Его целью было разобраться в мифах про феминизм, объяснить, чем он полезен, а также популярно рассказать про ключевые понятия и проблемы в гендерной теории. В качестве рассказчиков и рассказчиц мы звали и до сих пор зовем самых разных экспертов: гендерологов, юристов, психологов, общественных деятелей, а также деятелей искусства, театра, блогеров, журналистов с их личными и профессиональными высказываниями. В основном это женщины, но есть и мужчины – мы открыты для всех. Со временем фестиваль превратился в одну из ключевых дискуссионных общественных площадок для обсуждения гендерных и женских вопросов. Мы называем его гендерным ток-шоу, так как на главной сцене дискуссии и соло-выступления сменяют друг друга беспрерывно на протяжении девяти часов два дня подряд. И, самое главное, действие происходит в прямом эфире, поэтому к диалогу могут подключиться все желающие», - рассказала Изотова.

По ее словам, параллельно с главной сценой идут мастер-классы, лекции и воркшопы, обычно более прикладной, узкой тематики. «В частности, в этом году у нас было порядка 10 воркшопов, на которых представительницы бизнес и креативной индустрии делились своим знанием. Говорили про экологию, "синдром самозванки", YouTube, самопрезентацию и прочее. Не все воркшопы касались гендерной проблематики напрямую. Но мы считаем важным показывать как можно больше разных женщин- ролевых моделей в различных профессиях. До этого у нас было много воркшопов по коммуникации и решению конфликтов. Наша цель – создать площадку для созидательного обсуждения гендерных вопросов и поиск способов их решения. Несмотря на глобальное изменение к лучшему положения женщин в ХХ веке, общество эволюционирует медленно, многие проблемы все еще существуют и их невозможно решить, закрывая на них глаза», - отметила она.

Для женщин из региона России не трудно стать участницам "Фемфеста", но для этого нужно обладать знаниями в гендерной сфере. «Мы стараемся делать фестиваль народным, привлекая к спикерскому пулу представительниц регионов РФ и стран СНГ. Каждый год мы проводим опен-колл, открывая сбор заявок фестиваль за три-четыре месяца до его начала. Любая женщина или мужчина может податься с идеей участия. В этом году порядка 20 процентов участниц пришли к нам по опен-колл, но регионов среди заявок было очень мало. Конечно, для того, чтобы пройти отбор, важно либо обладать экспертизой в гендерной сфере, либо яркой личной историей, которой можно поделиться», - сказала Изотова.

Фестиваль за пять лет стал не только образовательным, но и терапевтическим, считает она. «Фестиваль образовательный. Мы начинали с проговаривания базовых определений и понятий - что такое феминизм, чем отличаются гендер и пол, что такое сексизм и прочее. Было очень много перформативного содержания и арта. Сейчас, с одной стороны, спектр новых тем не исчерпан. В частности, мы еще ни разу не касались вопроса языка и феминитивов. С другой, мы начали говорить про системность проблем и важность их решения в связке друг с другом. В частности, уже два года подряд у фемфеста есть второй день, посвященный теме экономической уязвимости женщин. Мы показываем, как связаны между собой проблемы гендерных стереотипов, неравенства зарплат, харассмента, незащищенности во время декрета, женской бедности в целом и уязвимости перед насилием - эмоциональным, физическим, сексуализированным. И самое главное, в коллективном обсуждении мы ищем решения – что каждая и общество в целом может сделать? В этом смысле фестиваль терапевтический, причем не только для российского общества, но и международного. У нас выступают, делятся наработками и рассказывают про положение дел у себя спикеры со всего мира», - рассказала она.

На фестивале регулярно выступают разные спикеры из регионов Кавказа. «Мы пока не выделяли кавказскую проблематику в отдельную тему, так как в приоритете общие темы, касающиеся каждой женщины. Но на фестивале регулярно выступают эксперты по Кавказу в том числе. Мы очень любим проект "Марем" и женщин, которые его делают. Это работа в поле – помощь непосредственно пострадавшими от домашнего насилия в очень непростом регионе. Но мы не принимали решения как организаторы. Победителей определило жюри из семи известных российских эксперток и общественных деятелей. Решение члены жюри принимали независимо друг от друга по нескольким критериям и многобалльной системе», - сказала Изотова.

10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни задержали в махачкалинской квартире для жертв домашнего насилия находившихся там сотрудников проекта "Марем" и трех обитательниц, в числе которых была жительница Чечни Халимат Тарамова. По словам журналистки Светланы Анохиной, в шелтер явился и отец Тарамовой, но она отказалась с ним ехать, и тогда ее с подругой убедили сесть в машину, пообещав увезти в безопасное место. Однако в итоге обеих обитательниц шелтера привезли в здание МВД по Дагестану, где Тарамову отдали родственницам.

Команда проекта "Марем" считает получение премии оценкой их работы. «Наша группа маленькая, в ней очень мало людей. Конечно, очень круто получить премию. Я считаю, что мы вполне заслужили. Я знаю, что другие заслужили ничуть не меньше. Но, наверное, в этой номинации мы были единственным проектом, оказывающим помощь с Кавказа. Всем понятно, что на Кавказе все в разы сложнее и, наверное, мы были у всех на устах из-за истории с Халимат Тарамовой и истории двух девочек-беглянок, которых похитили из шелтера в Казани. Наверное, поэтому люди знали, чем мы занимались», - рассказала «Кавказскому узлу» Светлана Анохина.

18 октября силовики насильно забрали из кризисного центра в Казани "Мамин дом" двух девушек, сбежавших от родственников в Дагестане. Позднее девушки вышли на связь, заверив, что у них все хорошо, и призвали не искать их. Девушки, сбежавшие от родственников в Дагестане и похищенные силовиками из шелтера в Казани, после возвращения к мужьям рискуют стать жертвами "убийства чести" даже на фоне огласки этой истории, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Она напомнила, что проект носит имя Марем Алиевой, которая пострадала от физического и психологического насилия со стороны супруга и пропала без вести в 2015 году. «Группа "Марем" именно с этим названием возникла 20 июля 2020 года. До этого было несколько человек, которые самостоятельно занимались оказанием помощи женщинам в тяжелой ситуации. Я преимущественно занималась вопросами эвакуации, когда человеку срочно нужно было убежать, когда его преследуют, когда они боится за свою жизнь. Так как у меня были связи с правозащитными организациями, юристами, то мне было легко заниматься именно этим», - рассказала Анохина.

По ее словам, проект "Марем" помогает женщинам из Дагестана и других республик Северного Кавказа, здоровье и жизнь которых находятся под угрозой по причине домашнего насилия. «Мы пытались заниматься совершенно разными вещами. Пытались заниматься вопросами шантажа, когда девчонок шантажировали какими-то фотографиями. Часто нужно было созваниваться с родителями девочек, поскольку часто проблема была именно в них. Это очень хорошо удавалось Мариям Алиевой. Она поначалу была с нами, потом вышла из группы. Мы остались без нее, и с шантажом у нас с того времени дела обстоят похуже. Мы сосредоточились на других проблемах, где нужно привлекать бесплатных юристов, психологов, социальные службы. "Марем" помогает пострадавшим от домашнего насилия организовать эвакуацию, найти временное жилье, оплатить транспорт, а также оказывает женщинам юридическую и психологическую поддержку», - сообщила Анохина.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, на Кавказе могут стать жертвами так называемых "убийств чести". Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. По мнению правозащитницы Светланы Анохиной, следует отказаться от термина "убийство чести", звучащего как нечто социально одобряемое, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Инициативы, защищающие права женщин, очень нужны региону, считает президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражутдинова.

«Такие инициативы нужны женщинам, нужны детям. То есть самым слабым и незащищенным, чьи проблемы игнорируются в силу того, что в обществе доминируют мужчины и патриархальные мужские интересы. Помощь женщинам нужна по многим направлениям. Должна быть системная работа, учитывая остроту проблем. Важно создание и развитие женских организаций. Более открытых, но сохраняющих свою независимость», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Однако по ее словам, не хочется, чтобы подобные события, благодаря которым данный проект стал известен, происходили в регионе. «Важно, чтобы и правозащитники, и СМИ больше заботились о безопасности уязвимых, а не использовали любой инфоповод в личных измышлениях и интересах. Создавая тем самым угрозу жизни человека и угрозу для его чести и чести рода. А честь и жизнь они взаимосвязаны в традиционном обществе на настоящий момент, и любая уязвимость для чести может влиять не только на качество жизни, но и касаться вопроса ее сохранения», - подчеркнула она.