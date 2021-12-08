Активист Илья Чупин сообщил подробности нападения на него кубанского депутата

08 декабря 2021, 03:37

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Активист из поселка Южно-Кубанский Илья Чупин сообщил, подал заявление полицию на депутата, который напал на него в администрации. По словам Чупина, конфликт с депутатом у него начался после того, как активист предал огласке ДТП с его участием.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря активист Илья Чупин пытался сдать в администрацию Южно-Кубанского сельского поселения документы к общественным слушаниям, однако чиновники закрыли на ключ дверь кабинета. Чупин вызвал полицию, а один из районных депутатов напал на него.

Видеозапись нападения была выложена в YouTube-канале "Илья Южный". На ней видно, что активист пришел в администрацию Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, чтобы передать рекомендации к общественным слушаниям по бюджету. Чиновники отправляли его из кабинета в кабинет, а затем сотрудники финансового отдела закрыли дверь на ключ. Чупин вызвал полицию. Когда он в очередной раз попытался попасть в кабинет, из него вышел мужчина вышел и применил силу к активисту. На видеозаписи видны кадры, как тот держит активиста за горло.

Активист поселка Южно-Кубанского Динского района, автор Telegram-канала «Дежурный по Южному» Илья Чупин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что пришел 2 декабря в поселковую администрацию, чтобы подать заявление на участие в общественных обсуждениях бюджета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2022 год. Он сказал, что слушания запланированы на 8 декабря и он хотел на них потребовать от администрации поселения вернуть в муниципальную собственность дубовую рощу площадью пять гектаров, которая сейчас находится в частной собственности.

Чупин рассказал, что хотел заранее внести свои предложения, чтобы в бюджет были заложены средства на выкуп дубового массива. По словам активиста, поселок может остаться без зеленой зоны.

«Этим дубам больше 50 лет. Летом через администрацию я обратился к собственнику, но он категорически отказался ее продавать муниципалитету. Это крупный застройщик, планирует возле дубравы возведение многоквартирных домов. По сути это будет придомовая территория, он может там поставить забор и ограничить доступ к дубраве, а это достояние поселка», - сказал Чупин. Он считает, что дубраву необходимо выкупить для государственных нужд и сделать доступной для каждого жителя поселка, и тем самым сохранить.

Чупин также считает, что нужно заасфальтировать конечную остановку школьного автобуса и поставить там остановочный павильон. Сейчас дети вынуждены добираться до остановки «по колено в грязи» и ждать автобус под дождем и снегом, рассказал активист.

«Мы обратились к муниципалитету с требованием провести эти работы, нам ответили, что этот участок земли является частной собственностью. Собственник этой земли [...] если он не в состоянии эту землю содержать, сделать тротуар, я предлагаю выкупить эту землю для государственных нужд», - сказал Чупин.

По словам активиста, по поводу дубовой рощи и остановки школьного автобуса к нему обратились местные жители. Чупин рассказал, что проблемами он занимается на общественных началах: помогает соседям писать жалобы и обращения в разные инстанции, снимает видео о проблемах и выкладывает в свой паблик.

Активист утверждает, что скандалить в поселковой администрации он не планировал, а только хотел подать свои предложения. Чупин рассказал, что был в маске и имел право зайти в отдел, куда жители могут приносить свои предложения по бюджету. Из-за скандала ему не удалось подать документы для участия в слушаниях, посетовал он.

Чупин рассказал, что с напавшим на него человеком познакомился месяц назад. "Я даже с ним в администрации не должен был встретиться. Он депутат, в администрации в принципе не должен находится. Я просто должен был отдать сотруднице бумагу, на которой она мне должна была поставить печать. И уйти», - рассказал он.

По словам активиста, именно депутат не дал ему зайти в нужный кабинет, набросился и стал душить, а остановился только после того, как ему приказал полицейский, дежуривший на входе. Чупин утверждает, что после нападения у него болела шея, но потом прошла, на его здоровье это не отравилось.

Он полагает, что у депутата к нему личная неприязнь. Блогер рассказал, что около месяца назад ему позвонили местные жители сообщили, что машина улетела в кювет, самого водителя на месте нет.

Прибыв на место, Чупин увидел, что его машина висит над канавой и никого рядом нет. "Это точно его (депутата) машина, потом ГИБДД установила это, а также то, что он был за рулем. Рядом детская спортшкола, а машина зависла над ней на высоте двух метров. Если бы она упала, то могла придавить ребенка. Я вызвал полицию, и предположил, что водитель покинул место ДТП [...] Это все на видео зафиксировано. После приезда полиции депутат пришел, сказал, что сидел в какой-то другой машине», - рассказал активист.

По словам активиста, после этого депутат высказал недовольство тем, что теперь ему приходится давать показания в правоохранительных органах по факту оставления места ДТП.

Чупин сказал, что написал заявление на депутата в полицию в связи с нападением в администрации, а тот обратился в правоохранительные со встречным заявлением. Активист сказал, что его еще не вызывали и не опрашивали.

От участкового Чупину стало известно, что его заявление направили в следственный комитет для рассмотрения.

Местные жители высказались в защиту активиста

Жители поселка поддерживают требование выкупить у частного лица дубовую рощу, с этим вопросом они не раз обращались к властям, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Южно-Кубанский Валентина.

«Там крупный застройщик строит огромные дома. Наша общая дубрава в его собственности оказалась, и мы боимся, что ее вырубят. А нам погулять с детьми и внуками негде. Нам говорят, что у нас частный сектор и у каждого свои деревья, этого достаточно», - рассказала она.

Валентина отметила, что к Чупину обращаются многие неравнодушные жители поселка. «Все у нас знают Илью – дежурного по Южному. Он заставляет власть работать, озвучивает проблемы, не боится говорить открыто», - считает она.

Жительница поселка Ольга рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что много раз обращалась в администрацию поселка с просьбой заасфальтировать тротуар и конечную остановку школьного автобуса, но на эти обращения никто не реагировал.

«Дети приходят в школу по колено грязные, потому что осенью, зимой и весной идут до остановки по непролазной грязи. Стоят и мокнут под дождем, потому что нет остановочного павильона. В таком виде они приходят в школу», - рассказала она. Ольга рассказала, что узнала о Telegram-канале «Дежурный по Южному» от соседей, присоединилась к нему, и оказалось, что проблему школьников там уже обсуждают.

«Лично Илью не знаю, но активно его блог читаю, и участвую в обсуждениях. Он всегда помогает людям. Сидели недавно двое суток без света, пока он не написал и не сходил с нами к главе. Наша проблема не решилась», - заключила она.

Комментариями депутата "Кавказский узел" пока не располагает. Сотрудник краснодарского отделения партии «Единая Россия», членом которой депутат является, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что партийная проверка инцидента проводится, окончательное решение будет принято после процессуальной проверки правоохранительных органов.

Оба обращения - от Ильи Чупина и от депутата 0 были зарегистрированы и переданы по в следственный отдел по Динскому району, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ОМВД по Динскому району.

Комментариями Следственного отдела по Динскому району относительно заявлений сторон конфликта «Кавказский узел» пока не располагает.