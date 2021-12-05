Две высокогорные дороги в Армении закрыты

05 декабря 2021, 10:55

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В Арагацотнском районе закрыт проезд к озеру Кари из-за непогоды, автодорогу в Корейское ущелье заблокировал камнепад, сообщило МЧС Армении.

По данным спасателей, в Армении закрыт проезд по двум высокогорным дорогам.

"Автодорога, ведущая от высокогорной метеостанции «Амберд» к озеру Кари Арагацотнского региона, закрыта", - сообщило сегодня МЧС Армении на своем сайте.

На дорогу из села Зовуни в Корейское ущелье сошел камнепад, она также временно закрыта, говорится в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 7 марта был запрещен проезд к крепости Амберд и Кари-Лич в Арагацотнской области, а движение через перевал Варденяц закрыли для грузовиков из-за непогоды, сообщило МЧС Армении.