05 декабря 2021, 10:55
Две высокогорные дороги в Армении закрыты
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
В Арагацотнском районе закрыт проезд к озеру Кари из-за непогоды, автодорогу в Корейское ущелье заблокировал камнепад, сообщило МЧС Армении.
По данным спасателей, в Армении закрыт проезд по двум высокогорным дорогам.
"Автодорога, ведущая от высокогорной метеостанции «Амберд» к озеру Кари Арагацотнского региона, закрыта", - сообщило сегодня МЧС Армении на своем сайте.
На дорогу из села Зовуни в Корейское ущелье сошел камнепад, она также временно закрыта, говорится в сообщении ведомства.
"Кавказский узел" также писал, что 7 марта был запрещен проезд к крепости Амберд и Кари-Лич в Арагацотнской области, а движение через перевал Варденяц закрыли для грузовиков из-за непогоды, сообщило МЧС Армении.
"Оппозиция сочла протесты жителей Сюникской области провокацией властей", "Движение по трассе к армянской границе восстановлено в Грузии", "Закрыто движение через перевал Варденяц в Армении".
Автор: "Кавказский узел"
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