Высокогорная дорога в Армении. Фото пресс-службы МЧС Армении. http://www.mes.am/ru/roadsinarmenia/item/2021/12/05/0940/

05 декабря 2021, 10:55

Две высокогорные дороги в Армении закрыты

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Арагацотнском районе закрыт проезд к озеру Кари из-за непогоды, автодорогу в Корейское ущелье заблокировал камнепад, сообщило МЧС Армении. 

По данным спасателей, в Армении закрыт проезд по двум высокогорным дорогам.

"Автодорога, ведущая от высокогорной метеостанции «Амберд» к озеру Кари Арагацотнского региона, закрыта", - сообщило сегодня МЧС Армении на своем сайте.

На дорогу из села Зовуни в Корейское ущелье сошел камнепад, она также временно закрыта, говорится в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 7 марта был запрещен проезд к крепости Амберд и Кари-Лич в Арагацотнской области, а движение через перевал Варденяц закрыли для грузовиков из-за непогоды, сообщило МЧС Армении. 

Примечание:

"Оппозиция сочла протесты жителей Сюникской области провокацией властей", "Движение по трассе к армянской границе восстановлено в Грузии", "Закрыто движение через перевал Варденяц в Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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