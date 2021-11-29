Более 17 тысяч краснодарцев остались без тепла

29 ноября 2021, 06:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 130 многоквартирных домов, в которых живут более 17 тысяч человек, остались 28 ноября без теплоснабжения после аварии на тепловой магистрали в Краснодаре.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, вечером 27 ноября было ограничено теплоснабжение 134 многоквартирных домов с населением 17 060 человек, в том числе детей – 5600, из-за утечки на тепловой магистрали КТЭЦ – Центр города.

"05.43 [мск 28 ноября] – обнаружено место порыва магистральной трубы диаметром 530 миллиметров (стальная) по адресу: улица Ставропольская, 201. Прекращена подача теплоносителя в жилые дома и социально значимые объекты", – сообщила диспетчерская служба 28 ноября на своей странице в Instagram.

К 06.20 мск 29 ноября эта запись на странице ЕДДС Краснодара, на которую подписаны 1049 пользователей, набрала 10 отметок "нравится" и пять комментариев. "Какие 19.25 [мск] 27 ноября? Отопление отключили примерно в 11.30 [мск] дня 27 ноября. Уже вторые сутки нет ни отопления, ни горячей воды", – написала вечером 28 ноября ekate.rina_07.

"Уже три дня нет отопления и воды горячей", – указала вечером 28 ноября shelestovamaria. "Все, конечно, хорошо, нет до сих пор горячей воды и отопления", – отметила также вечером 28 ноября yuliya__vas.

К 06.20 мск 28 ноября на странице ЕДДС Краснодара в Instagram нет сообщения о восстановлении подачи тепла жителям Краснодара.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 14 февраля в Краснодаре жители двух микрорайонов остались без тепла и горячей воды. В ночь на 15 февраля власти города отчитались о завершении ремонтных работ на теплотрассе. По информации профильной компании в зону аварийного отключения попали более 100 тысяч человек.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре слабый дождь, температура воздуха составляет +19 градусов, скорость ветра – 11 метров в секунду. В ночь на 29 ноября похолодает до +13 градусов, скорость ветра ослабнет до 7 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.