Петиция о солидарности с "Мемориалами"* собрала более 80 тысяч подписей

21 ноября 2021, 11:45

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Электронную петицию с требованием не допустить закрытия Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* подписали 80 794 человека.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября, после исков о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"*, на сайте Change.org была опубликована электронная петиция в поддержку обеих организаций. По состоянию на 17.50 мск 20 ноября она собрала 78 688 подписей.

8 ноября прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации организации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Закрытие "Мемориалов" нанесет серьёзный урон защите прав человека на Северном Кавказе, указали правозащитники, юристы и журналисты.

Петиция "Руки прочь от Мемориала - остановим ликвидацию по суду ключевых общественных организаций!", размещенная на сайте Change.org, к 11.44 мск 21 ноября собрала 80 794 подписи.

Многие подписанты объяснили в комментариях солидарность с правозащитными организациями важностью их работы.

"Нельзя ликвидировать память и совесть!" – написал, в частности, Никита Кузнецов. "Я только от Мемориала узнала о судьба своего прадеда. Руки прочь от Мемориала и от нашей памяти", - призвала Анна Коваленко. "Я подписываюсь потому, что очень важно сохранять историческую память", - написала сегодня Alina Tsepenko.

Напомним, отдельную петицию в защиту "Международного Мемориала"* составили ученые - ее подписали 65 членов Российской академии наук. В документе отмечается, что работа "Мемориала"* по сохранению памяти о жертвах репрессий превосходит результаты государственных исследовательских учреждений. Аналогичную петицию подписали более 100 деятелей искусства, политиков и правозащитников.

Кто еще выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям правозащитники подвергались ранее, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов", а новости о преследовании Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" - на странице "Ликвидация "Мемориалов"*".



* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.