19 октября 2021, 11:56
53 человека эвакуированы из диспансера в Буденновске из-за пожара
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Пожар произошел в психоневрологическом диспансере Буденновска в Ставропольском крае. Из учреждения эвакуированы 53 человека, пострадавших нет, сообщило МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел сегодня утром. "Персоналом диспансера проведена эвакуация 53 человек", - проинформировало ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
В тушении пожара участвуют шесть человек, задействовано две единицы техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал, что 11 октября 44 человека были эвакуированы из районной больницы на Ставрополье, в которой произошел пожар. Пострадавших также не было.
"Три человека погибли при пожаре в Ставрополе", "Жильцы ставропольской многоэтажки вернулись в квартиры после пожара", "Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе".
Автор: "Кавказский узел"
22 октября 2021, 02:26
-
Суд согласился допросить бывшего главу МВД Кабардино-Балкарии по делу Карданова
Нальчикский горсуд удовлетворил ходатайства защиты о допросе бывшего министра внутренних дел Кабардино-Балкарии Хачима Шогенова и бывшего начальника охраны первого президента республики Валерия Кокова по делу Валерия Карданова, обвиняемого в присвоении имущества базы "Баксан". Они могут прояснить обстоятельства передачи базы спортсменам, считает адвокат.
22 октября 2021, 01:29
-
Силовики не дали оппозиционерам пройти к дому Бидзины Иванишвили
Представители "Единого национального движения" устроили импровизированный митинг с требованием освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на дороге в село Чорвила, которое силовики оцепили с целью не дать участникам акции подойти к дому лидера партии "Грузинское движение" Бидзины Иванишвили.
22 октября 2021, 00:30
-
Аналитики объяснили преследование стримеров властями Чечни
Травля блогеров, которая развернулась в одном из чеченских Instagram-пабликов с подачи спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, вызвана стремлением властей к тотальному контролю над всеми сферами жизни, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Администраторы паблика выложили два новых видео с "воспитанием" девушек и пообещали, что спрос с мужчин "будет больше".
21 октября 2021, 23:32
-
Азербайджанский богослов Бабаев обвинен в госизмене
Член общественного объединения "Духовные деятели Азербайджана", шиитский богослов Сардар Бабаев арестован на четыре месяца, ему предъявлено обвинение в госизмене. Родственники четырех других задержанных членов и сторонников объединения не имеют информации об их судьбе.
21 октября 2021, 22:44
-
Кубанский Свидетель Иеговы* Александр Щербина помещен в штрафной изолятор
Свидетеля Иеговы* Александра Щербину, который отбывает наказание в колонии Ростовской области, отправили в штрафной изолятор, сотрудники колонии заявили, что он использовал ненормативную лексику. Щербина не мог высказываться подобным образом, это запрещено его религией, указали соверующие.
-
21 октября 2021, 20:422
Вынужденные извинения перед мусульманами в Краснодаре вошли в противоречие с шариатом
-
21 октября 2021, 18:42
Абхазские ветераны потребовали отставки главы МВД
-
21 октября 2021, 16:001
Несправедливость стала триггером скандала с соискателями краповых беретов из Чечни
-
21 октября 2021, 08:45
Отчет полиции Дагестана об уборке мусора вызвал вопросы к властям
-
21 октября 2021, 05:0021
Выступление Даудова послужило поводом для травли пользовательниц соцсети
-
21 октября 2021, 01:322
Шесть человек арестованы в Турции за подготовку нападения на чеченских оппозиционеров
-
21 октября 2021, 16:521
Оставлены под арестом семь обвиняемых по делу о беспорядках в Тбилиси
-
21 октября 2021, 14:07
Суд утвердил приговор дагестанской чиновнице
-
21 октября 2021, 13:563
ЕСПЧ отклонил иски жителей Южной Осетии к Грузии о нарушении прав человека
-
21 октября 2021, 12:433
Следователь в Калмыкии задержан по делу о мошенничестве
-
21 октября 2021, 12:11
Поддельный сертификат ПЦР-теста обнаружен у пассажирки авиарейса в Ростове-на-Дону
-
21 октября 2021, 10:323
Отключен второй энергоблок Ростовской атомной электростанции
-
21 октября 2021, 09:471
Азербайджан передал Ирану двух задержанных водителей
-
21 октября 2021, 07:43
Обвиняемый по делу о перестрелке между ингушскими тейпами оставлен под стражей
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
21 октября 2021, 13:213
Еврейская община Ставрополья отказалась оспаривать штраф за хранение книги раввина
-
20 октября 2021, 19:47
Адыгея и Ставрополье вошли в топ регионов с максимальной занятостью ковидных коек
-
22 сентября 2021, 14:4527
Кадыров Рамзан Ахматович
-
20 июля 2021, 13:51
BERG...man TbilisiЗолотой унитаз руководителя ГИБДД Ставропольского края? Как быть с "сытой свиньей"? фото 108
-
18 мая 2021, 21:32
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговПродолжение суда над ингушским протестом (фото) 3
-
18 февраля 2021, 21:54
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговСудебное шапито над ингушским протестом 1
-
19 октября 2021, 14:562
От Ельцина до Кадырова: самые известные обладатели краповых беретов
-
19 октября 2021, 00:29
Чечня: оскандалившиеся спецназовцы на испытаниях "краповых беретов"
-
15 октября 2021, 14:22Сочинец, отбывающий срок в Саратовской области, опасается за свою жизнь
-
14 октября 2021, 16:35В Сочи жители аварийного дома на протяжении 10 лет добиваются расселения в безопасное жилье
-
11 октября 2021, 14:00Парня, сообщившего о готовящемся наркотрафике в Дагестане, самого осудили на 8 лет
-
09 октября 2021, 18:50В Сочи продолжают вырубать лес для масштабной застройки
-
08 октября 2021, 11:44Над нами издеваются и выживают из собственного дома
-
11 октября 2021, 11:50
В III квартале 2021 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали восемь человек
-
05 октября 2021, 16:03
В сентябре 2021 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе убиты два человека