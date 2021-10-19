Сигнальная громкоговорящая установка на автомобиле Пожарной охраны Фото: pixabay.com/blickpixel

19 октября 2021, 11:56

53 человека эвакуированы из диспансера в Буденновске из-за пожара

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пожар произошел в психоневрологическом диспансере Буденновска в Ставропольском крае. Из учреждения эвакуированы 53 человека, пострадавших нет, сообщило МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня утром. "Персоналом диспансера проведена эвакуация 53 человек", - проинформировало ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

В тушении пожара участвуют шесть человек, задействовано две единицы техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 октября 44 человека были эвакуированы из районной больницы на Ставрополье, в которой произошел пожар. Пострадавших также не было.

Примечание:

"Три человека погибли при пожаре в Ставрополе", "Жильцы ставропольской многоэтажки вернулись в квартиры после пожара", "Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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