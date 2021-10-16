Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Дагестане

16 октября 2021, 10:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Дагестане погибли четыре человека, сообщили в МВД.

По данным ведомства, водитель легкового автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, ехавшим из Пятигорска в Махачкалу.

"В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины Lada Priora скончались на месте", - цитирует сообщение управления МВД по региону "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в сентябре один человек погиб и четверо пострадали в результате автоаварии на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии.