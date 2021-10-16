16 октября 2021, 10:40
Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Дагестане
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
В результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Дагестане погибли четыре человека, сообщили в МВД.
По данным ведомства, водитель легкового автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, ехавшим из Пятигорска в Махачкалу.
"В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины Lada Priora скончались на месте", - цитирует сообщение управления МВД по региону "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в сентябре один человек погиб и четверо пострадали в результате автоаварии на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии.
"Полицейский погиб в ДТП в Дагестане", "Один человек пострадал при ДТП с автобусом в Ингушетии", "Четыре человека погибли в автоаварии в Дагестане".
Автор: "Кавказский узел"
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