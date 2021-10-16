16 октября 2021, 10:40

Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Дагестане

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В результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Дагестане погибли четыре человека, сообщили в МВД.

По данным ведомства, водитель легкового автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, ехавшим из Пятигорска в Махачкалу.

"В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины Lada Priora скончались на месте", - цитирует сообщение управления МВД по региону "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в сентябре один человек погиб и четверо пострадали в результате автоаварии на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Полицейский погиб в ДТП в Дагестане", "Один человек пострадал при ДТП с автобусом в Ингушетии", "Четыре человека погибли в автоаварии в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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