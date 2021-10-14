Правозащитники в Дагестане указали на нерешенную проблему с нехваткой лекарств

14 октября 2021, 07:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Дагестана, страдающие хроническими заболеваниями, пожаловались на проблему с получением в аптеках льготных лекарств. Нехватка препаратов возникает из-за срыва закупок, так как региональный Минздрав выставляет слишком низкую закупочную цену, пояснили дагестанские правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно жаловались на проблему с получением в местных аптеках льготных лекарств. Так, 14 июля житель Дербентского района Аризуман Агалиев пожаловался, что полгода не может добиться от Минздрава Дагестана выдачи льготных лекарств. 24 июня в министерстве пояснили, что Агалиев не смог получить льготные лекарства из-за срыва их закупки.

В 2019 году Росздравнадзор выявил нарушения, связанные с выдачей льготных лекарств в 16 регионах России, в том числе и на юге страны. Так, в Дагестане и на Кубани специалисты ведомства обнаружили, что льготные препараты выдавались местным жителям не вовремя.

Жители Дагестана пожаловались на трудности с получением льготных лекарств

Житель Дагестана по имени Абдулвагаб рассказал, что заболел сахарным диабетом и встал на учёт в 2019 году. Однако в течение двух лет был вынужден покупать лекарства, назначенные эндокринологом. По его словам, после посещения эндокринолога в участковой поликлинике ему был выписан ряд лекарств, однако все назначенные препараты врач вписал только в медицинскую карту больного без оформления соответствующего льготного рецепта. "Я прихожу к врачу, она мне выписывает лекарства, рецепта нет (рецепт на бесплатное получение лекарств – прим. "Кавказского узла")", – рассказал житель Дагестана корреспонденту "Кавказского узла".

Абдулвагаб возмутился отсутствием рецепта на льготное получение необходимых препаратов и его отправили в один из кабинетов поликлиники, где ему уже другой врач сообщил, что в специализированных аптеках сейчас нет необходимых ему лекарств. Он предложил Абдулвагабу прийти через неделю. Однако и через неделю, и через месяц лекарств Абдулвагаб не дождался. Работники поликлиники ему также отказывали в выписке соответствующего рецепта на получение льготных лекарств, заявил он.

По словам Абдулвагаба, в течение двух лет он был вынужден покупать лекарства. В среднем у него на приобретение всего необходимого уходило более пяти тысяч рублей. В связи с продолжительным отсутствием льготного лекарственного обеспечения мужчина был вынужден обратиться в "Монитор пациента". Со слов Абдулвагаба, через несколько дней после обращения ему позвонили и сообщили, что он может прийти за льготными рецептами и в последующем получить все препараты. Больной сахарным диабетом смог получить льготные рецепты и некоторые необходимые ему препараты ещё до судебного решения.

Абдулвагаб также рассказал, что в последний раз получил две упаковки инсулина. Однако выдан был не тот препарат, который выписывал врач, а аналогичный, который значительно дешевле лекарства, обозначенного в льготном рецепте.

Несмотря на решение Минздрава об обеспечении мужчины всем необходимым, у больного сахарным диабетом до сих пор остаётся актуальной проблема обеспечения расходными материалами, которые используются для измерения сахара крови. После того как Абдулвагаб попросил выдать ему тест-полоски, в аптеке заявили, что их в наличии нет. Работники аптеки сказали мужчине, прийти через несколько дней. Однако он вынужден был купить текст-полоски, так как каждый раз, прежде чем сделать укол инсулина, он должен измерять уровень сахара крови, пояснил Абдулвагаб.

Другая жительница Дагестана на условиях анонимности рассказала, что в течение шести лет болеет сахарным диабетом и также была вынуждена обратиться за помощью в "Монитор пациента" из-за длительного перерыва в выдаче льготных лекарств. По ее словам, после консультации у московских эндокринологов, ей поставили диагноз инсулинозависимый диабет. Больная сахарным диабетом заявила, что не получала положенные ей препараты в течение года и нескольких месяцев. С ее слов, для ежемесячной покупки необходимых лекарств ей приходилось тратить более 15 тысяч рублей.

Она пожаловалась, что в аптеке, где ей обязаны были выдавать лекарства, говорили, что для льготников, входящих в федеральную льготную программу, лекарства есть, а для региональных льготников лекарств нет. После обращения в "Монитор пациента" выдача льготных лекарств возобновилась, ещё до соответствующего решения суда, сказала жительница Дагестана корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитники назвали регулярной проблему со срывом закупок льготных препаратов



Согласно заявлениям, поступающим от больных в "Монитор пациента", дефицит препаратов, положенных больным сахарным диабетом как льготникам, наблюдается в Минздраве Дагестана. Льготные категории граждан не могут в достаточной мере получить причитающиеся им лекарства, рассказал представитель "Монитора пациента", юрист Сулейман Сулейманов. При этом какого-либо дефицита лекарств, если человек покупает препараты за свой счёт, нет, отметил он.

Сулейманов уточнил, что в зависимости от типа заболевания больным сахарным диабетом требуются разные препараты различной стоимости, однако в среднем, если больной покупает все необходимое за свой счёт, он вынужден потратить до десяти тысяч рублей в месяц. "В зависимости от состояния здоровья больного сахарным диабетом [на покупку лекарств] может уходить до десяти тысяч рублей", – сказал Сулейманов корреспонденту "Кавказского узла".

Он предположил, что основной проблемой нехватки лекарственных средств для больных сахарным диабетом является срыв государственных закупок, проводимых региональным министерством здравоохранения. При этом ведомство выставляет наименьшую закупочную цену, и никто не хочет поставлять лекарства за указанную ведомством стоимость, отметил Сулейманов.

По мнению правозащитника, региональный Минздрав, перед тем, как назначить закупку определенного препарата и выставить цену, за которую ведомство готово его купить, должен узнать минимальную, среднюю и максимальную цену на определенный препарат и в последующем выставить среднюю закупочную цену исходя из этих трёх показателей на рынке. "Заказчик (Минздрав Дагестана), когда формирует цену, направляет запросы разным поставщикам для определения средней цены. Исходя из полученных от сторонних организаций цен, заказчик (Минздрав Дагестана) должен сформировать цену [для закупки лекарств]", – пояснил Сулейманов.

Представитель "Монитора пациента" подчеркнул, что проблема с недостаточным обеспечением лекарств наблюдается не только у больных сахарным диабетом, а у всех тех, кто находится на льготном лекарственном обеспечении. "Эта проблема постоянно существует. Нет такого периода, когда Минздрав постоянно в полном объеме всех всем (необходимыми лекарствами - прим. "Кавказского узла") обеспечивает", – рассказал Сулейманов.

Со слов правозащитника, жители Дагестана, заболев определенной болезнью, часто не знают о том, что пациенты с этой болезнью входят в категорию льготников и им положены бесплатные лекарства. "Людей годами не обеспечивают и люди не знают, что им положены бесплатные лекарства и никто об этом [людям] не говорит – ни поликлиника, ни Минздрав об этом не беспокоятся", – подчеркнул Сулейманов.

Получить возмещение денег, потраченных на покупку лекарственных средств, в определенных случаях становится невозможным, так как сам человек или не приходит в поликлинику за льготным рецептом, или не относит этот рецепт в определенную аптеку, где проводится обслуживание льготников, либо больной не сохраняет чеки на купленные лекарства, добавил он.

Правозащитник указал, что участковые врачи или специалисты, у которых наблюдаются те или иные пациенты, которым положены бесплатные лекарства, должны разъяснять своим пациентам о положенных лекарствах и тех шагах, которые должен предпринять больной, чтобы бесплатно получить эти лекарства.

Закупки лекарственных препаратов срываются по всей России из-за установки минимальных цен на закупку препаратов, также отметил руководитель "Монитора пациента" Зияутдин Увайсов. "В общем срываются от 30% до 50% от всех закупок препаратов, из-за того, что региональный Минздрав выставляет минимальную закупочную цену на тот или иной препарат", – сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Увайсов подчеркнул, что среди людей, обращающихся в "Монитор пациента" с проблемой невыдачи льготных лекарств, большое количество больных сахарным диабетом. По оценкам Увайсова, в случае невыдачи льготных лекарств, человек, страдающий сахарным диабетом, в зависимости от типа заболевания, вынужден тратить от 10 до 15 тысяч рублей в месяц на их покупку. Получить компенсацию за потраченные средства возможно только в судебном порядке, пояснил правозащитник.