Власти Адыгеи признали проблемы с вакцинационной кампанией

09 октября 2021, 05:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Адыгее низкие темпы вакцинации от коронавируса, половина взрослого населения республики еще не вакцинировалась, заявил замминистр здравоохранения региона. За минувшие сутки от COVID-19 скончалось пять пациентов инфекционного госпиталя, общее число умерших от коронавируса в республике достигло 458 человек, сообщил оперштаб Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", в Адыгее глава республики с 11 октября запретил проводить массовые банкеты, свадьбы и похороны в связи с ухудшением эпидситуации по коронавирусу. С начала октября в республике число заболевших вышло на плато и не снижается, в день диагноз подтверждается у 49-60 человек. При этом с февраля по июнь число таких случаев составляло от 10 до 15 человек. По состоянию на 7 октября число заболевших COVID-19 в республике оставило 20 047 человек, а общее число умерших от инфекции достигло 453 человек. На лечении находятся 1754 пациента, остальные выздоровели, информировал оперштаб Адыгеи.

Министерство здравоохранения Адыгеи отмечает низкие темпы вакцинации от коронавируса на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в республике, сообщил 8 октября "Интерфакс"

"Уже ревакцинированы более трех с половиной тысяч человек. Это те люди, которые прошли вакцинацию зимой или в начале весны. Сама вакцинация идет не так быстро, как нам бы хотелось. Осталась где-то половина взрослого населения региона, которые не вакцинировались и не переболели COVID-19", - процитировало первого заместителя министра здравоохранения региона Максима Коробко агентство.

Прививочные пункты в Адыгее могут принимать до трех тысяч человек в день, но из-за низкой активности населения прививаются всего 300 человек ежедневно, отметил чиновник.

"Выпущено постановление главного санитарного врача региона о введении обязательной вакцинации граждан из высокой группы риска. Мы надеемся, что это даст свои плоды", - добавил Коробко.

В Адыгее по состоянию на 8 октября число заболевших COVID-19 оставило 20 099 человек. В инфекционном госпитале за сутки скончались пять пациентов - двое мужчин из Майкопа, мужчина из Майкопского района, женщины из Майкопа и Теучежского района республики, лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти в этих пяти случаях стал COVID-19, общее число умерших от коронавируса в республике достигло 458 человек. На лечении находятся 1 752 пациента, всего выздоровело 17 889, сообщил оперштаб Адыгеи.

Власти Адыгеи применяют различные методы для привлечения к вакцинации местных жителей. Так, в июне была проведена акция по раздаче бесплатных билетов на концерты привившимся от коронавируса, ограничена плановая госпитализация тех, кто не сделал прививку. Позже ограничения на госпитализацию были отменены на фоне возмущений жителей. Минздрав Адыгеи пошел на жесткие меры по отношению к непривитым от COVID-19 в условиях тотального недоверия местных жителей к властям и проводимой ими вакцинации, заявили опрошенные "Кавказским узлом" врачи.

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