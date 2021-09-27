Суд утвердил приговор жителю Ингушетии за нападение на полицейских

27 сентября 2021, 17:52

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор Абубакару Евлоеву, осужденному на 17 лет по делу о подготовке теракта на посту ДПС в Магасе и посягательстве на жизнь силовика.

Как писал "Кавказский узел", полицейские в Ингушетии 30 сентября 2019 года ранили местного жителя, который напал на силовиков с ножом после требования предъявить документы. Задержанный был госпитализирован, жертвой атаки стал один из сотрудников патрульной службы. 22 апреля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего жителя Ингушетии Абубакара Евлоева к 17 годам колонии, признав его виновным в подготовке теракта на посту ДПС и посягательстве на жизнь силовика. Евлоев признал вину частично.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области сегодня также признала Евлоева виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Комментариев Абубакара Евлоева или его официальных представителей относительно решения суда не поступало. Жалоба на приговор Евлоеву поступила 30 августа, говорится в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.

По версии следствия и суда, в Карабулаке Евлоев незаконно изготовил взрывчатое вещество и четыре взрывных устройства. 30 сентября 2019 года Евлоев, имея при себе четыре самодельных гранаты и три ножа, направился к месту совершения террористического акта - посту сотрудников полиции в Магасе, и в ответ на требование сотрудника патрульно-постовой службы полиции предъявить документы Евлоев нанес ему несколько ударов ножом.