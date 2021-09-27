Четыре пациента эвакуированы из дагестанских сел в Махачкалу

27 сентября 2021, 09:38

Из дагестанских сел, отрезанных от мира после разрушения автотрасс, вертолетом доставлены в больницы Махачкалы девочка, получившая травму, молодой мужчина и две беременные женщины, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября сходы селей и оползни разрушили автотрассы республиканского и местного значения в трех районах Дагестана, а в 111 населенных пунктах без света остались 64 тысячи человек. Эвакуация людей из Тляратинского и Цунтинского районов не требуется, все жители остаются в своих домах, заявили 26 сентября побывавшие там специалисты межведомственной рабочей группы. Восстановление энергоснабжения пострадавших от непогоды сел ожидается только к вечеру 28 сентября, сообщило МЧС.

В села, с которыми прервано наземное сообщение, 26 сентября вылетел вертолёт санитарной авиации со специалистами Дагестанского центра медицины катастроф, среди которых были акушер-гинеколог, педиатр, хирург и реаниматолог. Врачи проконсультировали пациентов в больницах сел Тлярата, Кидеро, Бежта, Хебда, Дагбаш, сообщила сегодня пресс-служба Минздрава Дагестана.

Специалисты приняли решение эвакуировать в Махачкалу четырех человек. В частности, восьмилетняя девочка из села Бежта получила черепно-мозговую травму при падении с велосипеда. "Ребёнку была оказана медицинская помощь, а затем девочка доставлена вертолетом в сопровождении медиков в Детскую республиканскую клиническую больницу, где ей сейчас проводится лечение", - говорится в сообщении, размещенном на странице Минздрава в Instagram.

Также эвакуированы две беременные женщины "с поздними сроками и риском преждевременных родов" и молодой мужчина с острым нарушением мозгового кровообращения, отчиталось ведомство. "Пациенты госпитализированы в специализированные стационары Махачкалы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отмечается в публикации.

Информация о том, какова сегодня ситуация в пострадавших от непогоды дагестанских селах, по состоянию на 09.30 мск на сайтах Управления МЧС по Дагестану, Минэнерго России и Дагэнерго не опубликована.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в селе Тлярата (административный центр Тляратинского района) слабый дождь при температуре воздуха +11 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 28 сентября осадки прекратятся, температура воздуха понизится до +3 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.