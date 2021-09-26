Ростовские сторонники КПРФ выразили протест против результатов выборов

26 сентября 2021, 16:51

Депутаты городской думы, Законодательного собрания Ростовской области и Госдумы России на встрече с жителями Ростова-на-Дону заявили о фальсификации итогов выборов в Госдуму. К победе "Единой России" привели не только махинации с бюллетенями, но и пассивность избирателей, указали участники встречи.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 сентября стало известно, что кандидаты в Госдуму Борис Вальтер, Александр Хуруджи и Наталья Оськина в совместной жалобе в ЦИК заявили о многочисленных нарушениях на выборах и потребовали признать недействительными результаты голосования на нескольких избирательных участках в Ростове-на-Дону. Вбросы бюллетеней, отсутствие печатей на сейфах, фальсификации голосов и другие нарушения, зафиксированные на избирательных участках в Ростове-на-Дону, указывают на то, что выборы прошли непрозрачно, заявили они, потребовав от избиркома отреагировать на сообщения о нарушениях.

Сегодня в Ростове-на-Дону перед зданием научной библиотеки Южного федерального университета прошла встреча избирателей с руководителем фракции КПРФ в Заксобрании Ростовской области Евгением Бессоновым. На нее собрались около ста человек, среди которых были представители КПРФ и движения "За новый социализм". В руках у участников встречи не было плакатов и транспарантов, только флаги этих организаций, передал корреспондент "Кавказского узла".

Акция вызвала интерес у ряда прохожих, некоторые из них, наблюдая за скоплением людей, останавливались и делали фотографии на фоне выступающих. На мероприятии было около 20 полицейских, у здания на другой стороне улицы стояла машина с полицией.

Победа "Единой России" на выборах стала результатом махинаций, заявил Евгений Бессонов. "Никто за "Единую Россию" в здравом уме и рассудке не голосовал", - заявил он.

"Вы видите, природа плачет от результатов выборов. Когда мы проводим митинги — всегда солнце. Сейчас митинг, посвященный результатам этих вбросов — идет дождь, сама природа говорит "общество не туда движется". Самое главное - не вешать нос, не терять надежду" - отметил Бессонов.

В победе партии власти обвинил тех, кто не пришел на выборы, депутат городской думы Новочеркасска от КПРФ Владислав Журавлев. "Те люди, которые говорят, что "пусть Зюганов откажется от этих 60 мандатов депутатов", они по сути выступают за роспуск партии. Ведь если партия откажется даже от этой своей малой победы, которую она одержала, она должна будет распуститься. Именно это внедряется в сознание людей, которые не пришли на выборы и ничего не сделали. Выборы проиграла не партия, а проиграли те люди, которые не пошли на выборы и не сражались в избирательных комиссиях. Вот это основная трагедия" - сказал он.

На пассивность избирателей также посетовала депутат гордумы Ростова-на-Дону и бывший кандидат в депутаты Госдумы Наталья Оськина. "Если бы люди из самостроев, если бы жители, которые имели места на "Атланте", на других аксайских рынках, пришли и встали бы на контроль на участках, то тогда победа наша была бы более выразительная и реальная. Явка 24-27% дала возможности фальсификации остальными бюллетенями на избирательных участках. Победа есть, она не такая, как нам всем хотелось, но мы не отступаем" - заявила она.

В конце апреля после проверки силовиков под Ростовом-на-Дону были закрыты рынки "Алмаз" и "Овощной", "Атлант" и "Строительный". Предприниматели проводили акции протеста и встречались с чиновниками, добиваясь открытия рынков, но 25 июня суд удовлетворил требование прокурора о прекращении их работы. 29 августа два предпринимателя с закрытых рынков провели одиночные пикеты, на которых пожаловались на бедственное положение семей.

Итоги выборов подверг сомнению депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. "Вдумайтесь, 247 тысяч человек якобы проголосовали вне помещений. Мы посчитали, и на многих избирательных участках получилось, что на человека для голосования приходилось 1-2 минуты, это что на космоплане надо долететь до участка до дома заявителя, позвонить в звонок и подождать, пока человек откроет? Причем, где были наши наблюдатели - многие говорили: "Мы вас не вызывали, зачем вы пришли?"" - отметил Коломейцев.

Он отметил, что на выборах было большое количество испорченных бюллетеней. "Там, где галочка стояла за нашего кандидата или партию, ставили еще одну", - заявил депутат. "Мы настаиваем на отмене электронного голосования, мы категорически не согласны с голосованием вне помещения" - добавил Коломейцев.

Явка на выборах в Государственную думу Российской Федерации в Ростовской области составила практически 50%, "Единую Россию" поддержали более половины проголосовавших. В дистанционном электронном голосовании приняли участие порядка 280 тысяч избирателей Ростовской области, сообщили в пресс-службе облизбиркома.

В конце встречи участники встречи спросили, признают ли выступающие итоги выборов. "Мы сняли на камеру тех, кто занимался переписыванием списков, у нас это задокументировано. Мы зафиксировали и сейчас ждем суды", - ответил им Коломейцев.

Один из участников встречи, представившийся Артемом, 19 сентября был наблюдателем на одном из избирательных участков в центре Ростова-на-Дону. "С самого утра и почти до закрытия участка меня и еще одного члена комиссии отправили ходить по квартирам с переносной урной, как я думаю, для того, чтобы я не смог зафиксировать другие нарушения. За весь день мы обошли менее 30 адресов, а у других групп в переносных урнах оказалось в 2-3 раза больше бюллетеней. Считаю это сомнительным, да и за это время в урны на участках могли вбросить что угодно, потому что другие наблюдателями были школьными учителями, и просто тихо сидели", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла"

На встречу собралось немного людей, отметил студент Александр. "Конечно, я ожидал, что людей будет больше, и что будет какая-то резолюция. Если честно, мне не совсем понятно, чего именно организаторы потребовали и намерены ли они как-то добиться отмены результатов выборов" - сказал он.

Мероприятие длилось около часа и завершилось без инцидентов.

Материалы о выборах в Ростовской области и других регионах "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы-2021: Юг России".