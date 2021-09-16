Таможенная проблема стала следствием размытых договоренностей между Ереваном и Баку

16 сентября 2021, 20:12

Азербайджан в одностороннем порядке регулирует проезд по трассе Горис - Капан, так как не оговорены конкретные механизмы послевоенного взаимодействия с Арменией, указали политологи. Азербайджанский таможенный пост появился в ответ на отказ Армении открыть Зангезурский коридор, заявил глава армянского правительства.

"Кавказский узел" писал, что 11 сентября начал работу азербайджанский полицейский пост, установленный на приграничном участке дороги между армянскими городами Горис и Капан. По данным омбудсмена Армении Армана Татояна, азербайджанцы останавливают грузовики с иранскими номерами и требуют с них плату. МВД Азербайджана рапортовало о задержании двух иранских дальнобойщиков, перевозивших цемент. Ведомство заявило, что они незаконно пересекли границу. Машины с армянскими номерами не досматриваются, но жители приграничных районов Армении стараются пользоваться альтернативной дорогой, которая пока остается недостроенной.

Азербайджанские военные взяли под свой контроль часть трассы Горис – Капан по итогам 44-дневных боев осенью 2020 года – ранее территории, граничащие с Арменией на этом участке, контролировались властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Армянский омбудсмен Арман Татоян заявил, что азербайджанский пост установлен в нарушение международных норм, поскольку граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована. Оппозиция потребовала организовать парламентское обсуждение ситуации с участием директора СНБ Армении.

Проблемы на границе стали следствием размытых договоренностей

За открытием поста стоят опасения Азербайджана, что Иран может поставлять в Нагорный Карабах военную продукцию, указал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Андриас Гукасян.

Проблема в том, что Азербайджан принял решение об установлении поста полиции в одностороннем порядке, отметил политолог. "Когда принималось решение о функционировании этого участка дороги Горис - Капан, не были продуманы все возможные детали. Заявление от 9 ноября (сделанное Арменией, Азербайджаном и Россией 2020 года и посвященное прекращению боев в Нагорном Карабахе. - Прим. "Кавказского узла") не предусматривает, в частности, механизмы поддержания режима перемирия, функционирования коридоров, вопросов безопасности", – пояснил он.

Азербайджанская сторона с 25 по 27 августа в одностороннем порядке перекрывала трассу Горис – Капан , причем в первый день военные несколько часов блокировали машины с гражданскими жителями Армении. 26 августа, когда азербайджанские военные заблокировали второй участок дороги, без автомобильного сообщения остались жители сел Воротан, Шурнух и Барцраван. У жителей заблокированных сел возникли проблемы с поставками продовольствия и получением медпомощи. В переговорах с азербайджанской стороной участвовали российские миротворцы.

Политолог подчеркнул актуальность строительства альтернативной дороги для проезда и транзита грузов. "После 9 ноября прошло много времени, и Армения могла бы уже ввести в эксплуатацию новую дорогу в Иран", – сказал Гукасян.

Он видит взаимосвязь установки полицейского поста с визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию. "Стоит ожидать геополитическое решение, в котором будут заинтересованы и Грузия, и Иран", – предположил политолог.

МИД Азербайджана еще 11 августа вручил ноту протеста иранскому послу за проезд грузовиков по Нагорному Карабаху без разрешения официального Баку. 13 сентября ведомство направило письма с претензиями в Минобороны России и командованию миротворческого контингента – в связи "с незаконным проездом транспортных средств других стран через территорию Азербайджанской Республики, где временно размещены российские миротворцы". Ведомство сочло подобные случаи противоречащими сделанному в ноябре 2020 года трехстороннему заявлению о прекращении боев в Нагорном Карабахе. "Юридические и физические лица других стран и принадлежащие им транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, подобные случаи являются нарушением законодательства нашей страны", – указано в сообщении.

Пашинян счел досмотр фур давлением на Армению

Никол Пашинян заявил 15 сентября, что проверки иранских фур на трассе Горис - Капан проводятся из-за отказа Армении открыть так называемый "Зангезурский коридор", который связал бы основную территорию Азербайджана с его анклавом - Нахичеванской автономной республикой.

Еще в 2010 году парламент Армении принял закон об административном делении, согласно которому административные границы сел Шурнух и Воротан соответствуют границе Армении и Азербайджана, напомнил Пашинян. "Таким образом, советская административная граница превратилась в государственную границу. Дорога Горис - Капан на двух участках выходит за пределы Советской Армении. Именно поэтому на дороге появились дорожные трафареты и опорные пункты", – отметил премьер Армении в ходе парламентского часа, трансляцию которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Премьер подчеркнул, что в декабре была достигнута договоренность о том, что эта дорога будет беспрепятственно использоваться для проезда и транзита грузов. "Вероятно, из-за того, что в тексте договоренности не прописаны положения о проезде иностранных грузов, Азербайджан пошел на данный шаг. Скорее всего, это стало ответом на нашу позицию, что в заявлениях 9 ноября и 11 января нет положения о предоставлении коридора через Армению", – предположил Пашинян.

Политолог усмотрел в действиях Баку антииранскую составляющую

Открытие Азербайджаном поста полиции на трассе Горис - Капан противоречит интересам Ирана, эти действия нарушают принцип добрососедских отношений, считает иранский политический обозреватель Саак Шахмурадян. "Российско-турецкий тандем именно Азербайджану доверил реализацию своих планов в вопросе коммуникаций через Армению. Азербайджан по заказу России и Турции пытается отрезать Армению от Ирана, а Иран - лишить выхода через Армению и Грузию к Черному морю и в Европу. Эта дорога имеет большое значение для Ирана, стремящегося прорвать блокаду США", – сказал Шахмурадян корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в основе плана Москвы по урегулированию карабахского конфликта лежит стремление лишить Иран и Армению региональных коммуникаций, заменив их автомобильным и железнодорожным сообщением бывшего СССР. "В ближайшие месяцы новые власти Ирана попытаются возобновить в новом формате переговоры по атомной программе с Западом и США. И Армения, которую в Иране видят альтернативной Турции, будет мостом для Ирана к Черному морю и в Западную Европу. И это беспокоит Анкару, а также Москву, которая не желает ослабить экономическую и политическую зависимость Армении от России", – полагает политобозреватель.

Шахмурадян привел осторожный комментарий пресс-секретаря МИД Ирана Саида Хатибзаде, который после появления азербайджанского поста указал, что "Иран использует все свои возможности для регионального развития, мира и стабильности в сотрудничестве со всеми соседями". "В иранской повестке, в частности, [как развитие] отношений с Арменией, так и с другими соседними странами", - сказал Хатибзаде. Назвав Армению и не упомянув при этом Азербайджан, представитель иранского МИДа косвенно выразил недовольство политикой Баку, заключил политобозреватель.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".