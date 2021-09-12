12 сентября 2021, 16:00

Азербайджан потребовал от России ограничить проезд машин в Нагорном Карабахе

Проезд автомобилей других стран по территории, подконтрольной российским миротворцам, противоречит соглашению о Нагорном Карабахе, заявило Минобороны Азербайджана и потребовало пресекать такие попытки.

Минобороны Азербайджана направило письма в Минобороны России и командованию миротворческого контингента в связи "с незаконным проездом транспортных средств других стран через территорию Азербайджанской Республики, где временно размещены российские миротворцы", сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

В письмах подчеркивается, что подобные случаи противоречат трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года, и содержится просьба пресечь "подобные явления", говорится в публикации, размещенной на русскоязычной версии сайта Минобороны Азербайджана.

"Юридические и физические лица других стран и принадлежащие им транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, подобные случаи являются нарушением законодательства нашей страны", - отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" писал также, что 11 августа МИД Азербайджана вручил ноту протеста иранскому послу за проезд грузовиков по Нагорному Карабаху без разрешения официального Баку. Власти Ирана должны считаться с позицией Азербайджана по вопросам поставки грузов в Нагорный Карабах, согласились опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Мурадов оценил результат своей работы в Нагорном Карабахе", "Российские военные отчитались об охране сборщиков винограда в Нагорном Карабахе", "Азербайджан отверг обвинения в поджогах пастбищ около Сотка".

Автор: "Кавказский узел"

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