Проверки на трассе Горис - Капан не затронули армянских водителей

16 сентября 2021, 16:52

Азербайджанские полицейские не досматривают на трассе Горис – Капан машины с армянскими номерами, но жители приграничных районов стараются пользоваться альтернативной дорогой. Есть жалобы на азербайджанских постовых за грубое обращение, сообщил вице-мэр Гориса.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября Азербайджан установил полицейский пост на приграничном участке дороги между армянскими городами Горис и Капан. Пост начал действовать 11 сентября. По данным омбудсмена Армении Армана Татояна, азербайджанцы останавливают грузовики с иранскими номерами и требуют с них оплату, эквивалентную 6-120 долларам. МВД Азербайджана через несколько дней после открытия поста сообщило о задержании двух иранских дальнобойщиков, перевозивших цемент. Ведомство заявило, что они незаконно пересекли границу.

Азербайджанские военные взяли под свой контроль часть трассы Горис – Капан по итогам 44-дневных боев осенью 2020 года – ранее территории, граничащие с Арменией на этом участке, контролировались властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Армянский омбудсмен Арман Татоян заявил, что азербайджанский пост установлен в нарушение международных норм, поскольку граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована. Оппозиция потребовала организовать парламентское обсуждение ситуации с участием директора СНБ Армении.

Армянские машины на азербайджанском посту не останавливают, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" вице-мэр Гориса Каро Кочарян. Он отметил, что пост этот только один, на проезжей части у поста установлены бетонные плиты для замедления движения.

"После того как стали проверять иранские фуры, на этом участке образовались большие скопления. Но были случаи, когда азербайджанцы грубили армянским водителям, требуя быстрее проезжать мимо бетонных заграждений. По ночам движения почти нет – люди опасаются", – отметил он.

Жители предпочитают ездить из Гориса в Капан по недостроенной дороге через Татев, чтобы не сталкиваться с азербайджанскими военными, добавил вице-мэр. "Когда будет достроена новая дорога, не могу сказать, ведутся строительные работы. Горисский участок новой дороги уже уложен, достраивается капанский участок", – сказал Кочарян.

По его словам, с декабря 2020 года под контролем Азербайджана находится 21-километровый участок дороги. "Дорога там серпантинная. Местами дорога проходит то по территории Армении, то по территории, контроль над которой перешел Азербайджану. Всего таких участков семь. В случае закрытия дороги с проблемами столкнутся жители трех населенных пунктов: Воротан, Шурнух, Барцраван. Есть грунтовая дорога, лесные тропы, ведущие к селам, но это не решит проблему, если движение по дороге перекроют", – пояснил вице-мэр.

Азербайджанская сторона уже перекрывала трассу Горис – Капан с 25 по 27 августа, причем в первый день военные несколько часов блокировали машины с гражданскими жителями Армении. 26 августа, когда азербайджанские военные заблокировали второй участок дороги, без автомобильного сообщения остались жители сел Воротан, Шурнух и Барцраван. У жителей заблокированных сел возникли проблемы с поставками продовольствия и получением медпомощи. В переговорах с азербайджанской стороной участвовали российские миротворцы.

Глава приграничной общины Шурнух Акоп Аршакян сообщил, что не получал ни сообщений о проверке машин местных жителей, ни жалоб на грубое обращение на азербайджанском посту полиции.

"Тем не менее, появление поста полиции не могло не насторожить местных жителей. Но страха нет, мы уже смирились со сложившейся ситуацией", – заявил Аршакян корреспонденту "Кавказского узла".

Дорога Горис – Капан делит село Шурнух надвое. Часть села, расположенная восточнее трассы, занята азербайджанскими военными – местные жители, граждане Армении, покинули свои дома. Между двумя сторонами расположились российские миротворцы.

Дорога входит в зону ответственности российских пограничников, указал Аршакян. «Когда азербайджанцы перемещаются от одного своего караульного поста к другому, их сопровождают российские военные", – отметил он.

Если дорога Горис – Капан будет перекрыта, местные жители столкнутся с трудностями, указал корреспонденту "Кавказского узла" мэр Капана Геворг Парсян. Он пояснил, что на сегодняшний день это единственный путь, связывающий юг Армении с Ереваном. По альтернативной трассе, через Татев, могут проехать только легковые автомобили, отметил мэр Капана. "Для грузовых фур эта дорога сложно проходима. Непосредственно же на участке дороги, где расположен пост, находится одно село – Нор Арачадзор, входящее в нашу общину", – добавил Парсян.

МИД Азербайджана еще 11 августа вручил ноту протеста иранскому послу за проезд грузовиков по Нагорному Карабаху без разрешения официального Баку. 13 сентября ведомство направило письма с претензиями в Минобороны России и командованию миротворческого контингента – в связи "с незаконным проездом транспортных средств других стран через территорию Азербайджанской Республики, где временно размещены российские миротворцы". Ведомство сочло подобные случаи противоречащими сделанному в ноябре 2020 года трехстороннему заявлению о прекращении боев в Нагорном Карабахе. "Юридические и физические лица других стран и принадлежащие им транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, подобные случаи являются нарушением законодательства нашей страны", – указано в сообщении.

Новый участок дороги, по его данным, планируется сдать в эксплуатацию до конца года. "Однако на этой дороге есть участок, сложно проходимый для большегрузных машин. Это от Татева до Моста Сатаны. Предусмотрено строительство еще одного альтернативного участка именно для удобного проезда большегрузных фур", – рассказал Геворг Парсян.

Он сказал, что не получал жалоб на проверку машин с армянскими номерами или на грубое обращение.

В Минобороны Армении корреспонденту "Кавказского узла" не стали комментировать роль российских военнослужащих, дислоцированных на 21-километровом участке дороги Горис – Капан, посоветовав обратиться за комментарием в Службу национальной безопасности. Однако дозвониться по номерам пресс-центра, указанным на сайте ведомства, корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Жители приграничных районов Сюникской и Гегаркуникской областей Армении неоднократно жаловались, что опасаются за свою безопасность, не могут обрабатывать поля и пасти скот. Пограничный конфликт на этом участке не затухает с середины мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на армянскую территорию и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Подробнее о том, каковы позиции сторон, и что говорят советские карты – в составленной "Кавказским узлом" справке "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".