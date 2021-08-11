Альберт Бондаренко

11 августа 2021, 19:18

Предал огласке общественно важную информацию – обнародовал факты нарушений правил вылова рыбы, которые ведут к сокращению биоресурсов черноморского побережья

Деятельность в 2020 году

10 января на своей странице в Facebook опубликовал несколько видео вылова рыбы в Пицундской бухте в непосредственной близости от берега, сопроводив их комментарием: «Хамсовая путина началась и в Пицунде! 31 судно стоит и ловит в бухте. Видео только одного корабля. А нарушений …» .

На видео можно наблюдать как суда (одно из них - турецкое) нарушают границу 500-метровой зоны, в пределах которой вылов запрещен. Альберт пояснил, что корабли, вылавливающие рыбу на таких малых глубинах, уничтожают всю микрофлору дна из-за чего с каждым годом сокращается популяция и видовой состав рыбы, она становится мельче .

Нарушения продолжились и на следующий день .

13 января Альберт опубликовал новое видео. На окраине курорта Пицунда три судна на большой скорости вблизи берега идут к остальным кораблям, находящимся в районе впадения в Черное море реки Бзыбь. По закону на этой территории суда не имеют права вылавливать рыбу. Однако, на видео можно наблюдать огромное количество чаек вокруг кораблей, что свидетельствует об объемах вылова рыбы.

Опасения, высказанные Бондаренко, вызвали реакцию властей. В заочном споре с заместителем председателя госуправления по экологии и охране природы Тимуром Дзыба Альберт обратил внимание на системные проблемы , существующие в Абхазии с сезонным выловом рыбы.

Например, это практика увеличения квоты на вылов рыбы до таких размеров, которые превышают ограничения, рекомендуемые российскими и международными стандартами. При этом количество выловленной в водах Абхазии рыбы фактически не контролируется, так как инспекторы определяют размеры вылова через телефонные звонки представителям рыбзаводов и капитанам кораблей .

Биография

Родился в 1976 году в Пицунде.

В 1993 году окончил Пицундскую среднюю школу №2.

Живет в Пицунде.

Профессиональная и общественная деятельность

Председатель Федерации рыболовно-охотничьего спорта Абхазии.

Спортсмен-рыболов, трехкратный чемпион Абхазии по спортивному рыболовству.

Примечания